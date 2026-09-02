新报业媒体华文媒体集团“陪你看电影”《沧海琴声》（The Violinist）华语版千人首映会，星期六（9月12日）下午在滨海湾金沙剧院举行。

数码发展及新闻部长杨莉明（右三）应邀出席首映礼，她在观影后接受媒体访问时说，约10天前看了《沧》英语版，她认为华语版更感人。“看英语版的时候，感觉爱情故事成分比较多；而华语版则展现了历史以及时代巨变如何改写了每个人的人生轨迹，更具震撼力。”

至于“催泪指数”，她幽默地说，观看华语版时“纸巾拿出来的次数多了很多！”

《沧》导演韩蕴光接受早报访问时说，因为在讲华语的家庭成长，华语版《沧》对他而言意义非凡。“能用华语呈现这部电影，带给我的感触非常不一样，希望观众会喜欢。”

出席首映会的还包括华文媒体集团社长李慧玲、人力部代部长兼数码发展及新闻部高级政务部长刘洁敏、新报业媒体首席执行官陈英杰，以及恩士迅（NCS）首席执行官刘连万。