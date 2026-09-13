交警电单车无预警从左边切换车道，跟着右转进入交通警局，所幸后方行驶的汽车及时刹车，否则后果不堪设想。警方受询时称已知晓事件，并已展开调查，会对相关警员采取行动。

这起事故发生在9月4日凌晨3时许，地点在乌美3道，也就是交通警局总部入口附近的路段。

社交媒体脸书页面“SGRV ADMIN”星期五（9月11日）下午4时许在脸书上发文称，一名警员未谨慎骑行，突然切入旁边车道。

根据贴文里一段约44秒长的视频，行车记录仪汽车事发前从巴耶利峇路右转进入乌美3道，然后沿着右边车道行驶。就在车里的两人轻松交谈时，两辆交警电单车一前一后，打着信号灯近距离从汽车左边切入，加速骑行大概40米后右转进入警局。

汽车过后继续向前，但走没多远，第三辆交警电单车突然出现，以近乎擦撞的距离切入汽车前方，快速右转进警局。

汽车紧急刹车，避免撞上交警电单车，但车里两名男子已被吓得大喊，其中一人过后问道：“为什么他这样？”另一人更忍不住骂了一声“混蛋”。

网民指责危险骑行 建议报警处理

不少网民过后都在网上批评最后一名交警的行为，指他危险骑行，险些酿成意外。署名“Sid N Lin”的网民更建议汽车驾驶员报警处理，“这名交警并非在处理紧急案件，而且他也应该遵守法律。”

新加坡警察部队答复《联合早报》询问时证实知晓上述事件，“我们在调查他们的行为，并会对他们采取适当的行动。”

警方强调，当局严厉看待公路安全，并要求所有警员，在驾驶时保持谨慎和专注，并遵守交通规则。