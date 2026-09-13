涉吸丧尸烟弹后开车，结果撞上电动脚踏车和巴士，导致八人受伤，一名31岁男驾驶被捕。

这起车祸发生在星期六（9月12日）傍晚6时45分左右，地点是密驼路（Middle Road），金光大厦（Sunshine Plaza）前的巴士站。

根据Telegram群组“SGROADBLOCKS/TRAFFICNEWS”内的信息，有用户指上述路段发生严重车祸，已有民防部队救护人员到场救援。此外，还有数名警员在现场维持秩序。

群组内流传的照片显示，一辆马赛地汽车撞上一辆新捷运56号巴士车尾，撞击力导致引擎盖凹陷；另一张照片可见一名相信是驾驶员的男子坐在驾驶座，头部有包扎。

照片也显示驾驶座上有一支电子烟。据了解，电子烟弹疑含药用麻醉剂依托咪酯（俗称丧尸烟弹），男驾驶相信是滥用电子烟弹后酿祸。

有人拍到肇事车辆内有有一个黑色电子烟。（取自Telegram群组SGROADBLOCKS/TRAFFICNEWS）

新加坡民防部队受询时说，两人被送往莱佛士医院接受治疗，六人受轻伤但拒绝送院。八名伤者包括六名巴士乘客、一名电动脚踏车男骑士和31岁男驾驶。

新捷运发言人陈贵珍答复《联合早报》询问时说，上述巴士当时在巴士站停靠让乘客上下车，被一辆汽车从后撞击。“车上共有六名乘客受伤，其中一人被送往医院接受治疗。公司目前正设法与那名女乘客取得联系以提供协助，其余乘客已安排转乘另一辆巴士继续行程。”

新加坡警察部队受询时证实，车祸涉及一辆巴士、一辆汽车和一辆电动脚踏车。一名32岁脚踏车男骑士和一名65岁巴士女乘客过后在清醒情况下送院。

驾驶汽车的31岁男子受轻伤，但拒绝送院，过后在受毒品影响下驾驶的罪名被捕。警方也搜出一个电子烟，相关罪行已交由卫生科学局进一步调查。

调查正在进行。