如今世界充满不确定性且不太平，国务资政李显龙认为在这样的环境下，国人更需要努力互相关怀，照顾彼此。

他鼓励人们多参与社区活动，更好地认识周围邻里、结交更多朋友。

茨园民众俱乐部星期天（9月13日）举办一年一度的“茨园日”，活动包括7.5公里的徒步Go Connect。

200多名居民环绕宏茂桥—后港社区步行，沿途经过14个居民联络网中心。居民通过参与各关卡的特制互动活动，不仅能探索邻里社区的设施空间，还能认识更多朋友，促进彼此间的联系。

活动主宾李资政在其中一个关卡发言，以中英双语对居民说，这项活动不仅有益健康促进运动，更有利于促进彼此的关系和社区精神，让大家互相协作。

他也吁请国民竭尽所能彼此帮助。“这样一来，我们能够共同进步，一起推动新加坡继续向前发展。”

李资政还承诺，政府会尽力保障每一个人的安全，让大家都能得到照顾，在需要帮助的时候，也能够获得援助。

茨园属于宏茂桥集选区的后港分区，除了李显龙，负责这区事务的同区议员杰乐也出席活动。