打篮球、练太极、一起健走，也可以成为不同宗教和种族群体认识彼此的起点。约500名参与者星期天（9月13日）齐聚淡滨尼天地，在第16届和谐运动会上一起运动、切磋，也在场上场下拉近距离。

和谐运动会2008年首次举行，每年由不同宗教组织轮流承办。今年的活动由新加坡道教总会与新加坡回教理事会和谐中心联合主办，并获得安纳达回教堂（An-Nahdhah Mosque）支持。

今年的主题是“同心同行”（United in Motion）。除了篮球和羽毛球，主办方也安排健走、拉伸运动、太极和体育类电子竞技等项目，让不同年龄和体能的参与者都能加入。参与者包括各宗教团体领袖、族群与宗教和谐圈成员、青年和公众。

文化、社区及青年部长兼教育部第二部长梁振伟星期天上午以主宾身份出席活动，并为健走活动挥旗，标志着运动会正式开始。梁振伟也是淡滨尼集选区议员。

梁振伟说：“体育通过共同的体验将人们凝聚在一起。在和谐运动会中，不同信仰和背景的参与者通过一起游戏、竞争和合作，结识新朋友，加深彼此了解，并在不同社区之间建立信任。”

多名参与者星期天齐聚淡滨尼天地做伸展运动。（吴先邦摄）

新加坡道教总会会长陈添来致辞时说，今年特意安排适合不同年龄层的项目，让小朋友、年轻人和年长者都能一起参与。

他说：“新加坡是一个多元社会，我们虽然来自不同的宗教，不同的背景文化，但大家都有一个共同的信念，就是希望我们社会更加和谐，更加团结。”

新加坡回教理事会和谐中心主任穆罕默德（Muhammad Nasir Johari）则指出，和谐不能停留在原地，而要靠人们持续付出努力，一步步加深彼此的关系。

他说，今年“同心同行”的主题不只是指大家一起运动。“对我来说，这不仅仅是大家一起通过运动、赛前活动或太极动起来，更是选择以开放、尊重和真诚理解彼此的态度，主动走向彼此。”

淡滨尼居民张凯罗（70岁，退休者）参加了当天的健走。她平时常和朋友在邻里晨运，包括练习回春功，一边运动，一边聊天。

她说，不同年龄层适合的运动不一样，年长者较少打球，健走等活动就比较容易参与。“我觉得今天的活动提供了适合不同群体的体育项目，比待在家里好。我们也有跟其他种族、宗教的朋友打招呼，感觉很不错。”