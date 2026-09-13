狮城男演员兼餐饮业老板惹上官司，面对欺诈、伪造文件意图欺骗等六罪名。

本地演员许立楷（45岁）也是韩食厨房（Hanguk Kitchen）的创办人。据报道，韩食厨房是为餐饮业者提供韩式人参鸡汤、泡菜汤、酱料等料理的中央厨房。

许立楷早前在本地面对六项控状，包括欺诈、伪造文件意图欺骗、伪造账目等，罪行涉及他所经营的韩食厨房。

根据控状，许立楷被指在2018年4月至2019年1月期间，指使周翠贤伪造雇佣合同，聘请许金强和刘艺玲为韩食厨房的首席品牌发展官和市场营销及文案经理，以骗取职总就业与职能培训中心的补贴。

公司高层已被判刑

此外，同一时期，许立楷身为公司董事，涉及指示周翠贤为两人开出四次假薪水单，让当局相信这两人受雇于公司。

2018年11月2日和2019年1月25日，许立楷被指让周翠贤向当局提交假资料申请补贴，骗取共1万4400元的补贴。

《新明日报》曾报道，53岁的周翠贤案发时是公司的销售总监，她今年2月已被判坐牢五个月。

案情显示，劳动力发展局推行专业人士转业计划，为专业人士、经理、执行员与技师（PMET）提供培训，让他们在职业生涯的中途获取新技能，往新领域发展。当局也给予参与计划的雇主高达90%的员工月薪补贴。

许立楷被指因公司面对现金周转问题，萌起向劳动力发展局申请工资补贴的念头。周翠贤在指使下，提交假文件给政府机构，申请1万4400元工资补贴。

控方透露，所有金额已经被追回。

根据案件入禀与管理系统（ICMS）记录，许立楷目前以3万元保释在外，案件将在10月5日再次过堂。（部分人名译音）

完整报道，请翻阅2026年9月13日的《新明日报》。