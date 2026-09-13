食客叫药材鸡腿和豆豉猪肉的杂菜饭共花6元7角，并指分量太少，直呼“太疯狂”。摊位员工解释，两道菜都是另计费的“精选菜肴”，平时都会事先提醒顾客。

有公众近日在脸书群组“Complaint Singapore”发文，指到坎贝拉街第105座咖啡店的杂菜饭摊买食物，花费6.7元。

“只有一个小鸡腿和约五块小肉片，饭量又少，还难吃！结账时员工不给收据。”

根据上传的单据照片，食客点的三样食物，价格分别为3.5元、2.5元和0.7元。另一张照片则可见餐盘的一旁有一个约巴掌大小，被吃了一口的鸡腿。

记者走访摊位时，一名女职员受访时说，事件发生于星期二（9月8日）傍晚，当时食客点的是药材鸡腿、豆豉猪肉和白饭。

“药材鸡腿和豆豉猪肉都是价格较高的‘精选菜肴’，价格分别是3.5元和2.5元。但他（食客）以为是以普通两肉价格计算，当下就有些误会。”

她也说，平时会事先提醒顾客，确保对方知道哪些菜品价格偏高，但因当时服务这名食客的职员刚上班不久，加上恰逢晚餐高峰期，或许因一时疏忽，而忘了提醒对方。

对于被指不肯印收据一事，女职员说，因收据机的设置较为简单，仅能显示价格，无法列明具体食物。“大部分顾客都不要收据，但只要顾客有要求，我们都会提供。”

据观察，摊位挂着价目表，标明“两肉”的价格为至少3元5角，“精选菜肴”则每份介于2元至5元。

贴文迅速引起网民议论，不少人觉得食客点的都是肉类，价格较贵实属合理。“如今物价那么高，你点的是鸡腿和另一道肉，这价钱已相当普遍。”

完整报道，请翻阅2026年9月13日的《新明日报》。