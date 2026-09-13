受天灾、地缘局势影响，加上人力成本上涨，今年月饼整体成本随之大涨，商家纷想策应对，有者无奈下调整价格至少10%，但也有饼家选择吸收成本以留住顾客。

再过两周就是中秋节。逾61年历史的锦泰饼家，其业务拓展主管林伟杰告诉《新明日报》，受油价上涨推高国际运费，以及塑料包装等材料价格上涨的影响，部分月饼口味微涨约5%，不过传统月饼维持原价。

“像芋泥和榴梿月饼就大概涨了2元。”

知名糕点批发商Mdm Ling Bakery展位负责人梁耀勋受访时说，莲蓉原料价格上涨两成，加上铁制包装成本和运费亦上扬，每个月饼的售价从去年的20元调涨至22.80元。

牛车水90多年老字号宝源饼家掌舵人田丽萍透露，因面粉、莲蓉等原料与人力成本至少上涨10%至20%，无奈下只能调价，包括潮州传统大朥饼在内的三种口味价格调涨一两元。

不过，也有饼家选择自行吸收成本，以保持竞争力并留住熟客，包括曾好食、My Mum’s Cookies和大中国饼家等等。

大中国饼家第三代东主谭永成坦言，原料价格涨幅介于25%至35%，尤其面粉和油涨得比较多。“顾客对月饼价格相当敏感，如果调贵，顾客就会买得少，销量会跌，也难向老顾客交代。”

尽管如此，他认为再加上人力成本随之上涨，明年可能不得不调整售价。

曾好食负责人曾依君说：“月饼市场竞争很激烈，我们希望尽量不起价，来留住老顾客。”

My Mum’s Cookies业者陈有芳就说，由于在本地自设生产线，直接进口莲子后手工去芯并用机器熬煮，绕过中间商可自控成本，因此数年来基本都维持每个12元至20元的售价。

完整报道，请翻阅2026年9月13日的《新明日报》。