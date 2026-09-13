客工因不满熟人散播谣言，向其妻子告状称他在外“玩女人”，不仅与对方大打出手，事后还报假案谎称遭对方打劫，结果偷鸡不成蚀把米，被判处监禁13个月两周。

孟加拉籍被告布洋（Bhuyan Md Ozzjal，41岁）面对四项包括蓄意重伤、刑事恐吓，以及滋事打架等的控状，他承认其中两项，余项待法官下判时一并考虑。

受害者为被告的一名熟人，法庭文件未揭露其年龄及具体关系。

案情显示，被告不满受害者散播谣言，对其妻子说他在外“玩女人”。2024年11月19日凌晨约2时，被告前往芽笼14巷一带的咖啡店质问受害者。

当时受害者正与一名表兄弟在喝酒，面对质问后与被告爆发肢体冲突，双方大打出手。在受害者及其表兄弟离开后，被告拨打报警电话，谎称自己遭两名男子打劫，被抢走256元现金及工作准证。

警方后来动用警力确认受害者与表兄弟的身份，并将他们带到警局录口供。

同天下午4时30分，被告在录口供时才坦承报假案。他解释称当时喝醉酒，加上想让受害者惹上麻烦，才会编造劫案。

律师代被告求情时，指被告在本地工作16年，从普通建筑客工一路晋升到经理，希望日后还有机会到本地工作，恳请法官判处其不超过13个月两周的监禁。