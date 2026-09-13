众弘福利协会年度筹款晚宴筹得逾590万元善款，高于原定的450万元，也远超去年的492万元。这笔善款将用来推进众弘的慈善工作与临终关怀服务。

晚宴星期六（9月12日）在圣淘沙名胜世界宴会厅举行，主宾是社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康，他为晚宴特别挥毫的书法“弘”，由众弘永久名誉主席、梁苑集团创办人梁佳吉以35万8888元标得，为全场最高。

王乙康致辞时，提到今年7月投入运作的兀兰慈怀疗护中心（Woodlands Hospice）。这是新加坡北部第一个临终关怀护理设施，由兀兰医院提供专业支持，仁慈医院主导日常护理工作；众弘福利协会作为社区合作伙伴，提供义工陪伴，以及承诺在六年内投入600万元发展这个项目。

王乙康说：“我们每个人终有一天会走到人生最后一段路，最重要的是能够减轻痛苦、保有尊严，在舒适的环境中、心爱的家人围绕下安详地走。临终慈怀护理，正是最关怀、最慈祥的帮助。”

王乙康感谢众弘推动临终关怀项目 三议员献唱筹逾18万元

他感谢众弘福利协会积极推动这项深具意义的临终关怀项目，并指出其书法“弘”字寓意有三：一、“弘”含扩充之意，愿众弘的慈善工作不断扩展，让更多人得到帮助；二、“弘”也代表弘扬、发扬光大，希望众弘的关怀之心能传播至整个新加坡；三、“弘”还象征宽大，愿众人心胸宽大，以爱影响他人，慷慨解囊，鼎力支持筹款晚宴圆满成功。

众弘最终在2000多名嘉宾的支持下，筹得破纪录的591万4691元善款，除了王乙康的书法拍出高价，裕廊中区议员谢曜全的演唱，以及律政部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆与榜鹅集选区议员杨涴淩的合唱，分别为众弘筹得13万元和5万零750元。

成立于2004年的众弘福利协会，专为贫困者提供免费身后事服务，并长期关注孤苦无依老人的健康与生活。