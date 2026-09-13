亚坤职员被拍到在洗手池洗拖把，引发卫生担忧，食品安全局表明已进行检查，并未发现任何食品安全方面的违规情况。

这起事件发生于上个月28日下午约5时20分，地点是裕廊坊的咖啡店“亚坤”。

公众吉尔告诉STOMP，他经过这家店时，发现一名男职员先是在店内拖地，数分钟后竟将拖把放入厨房的洗手池清洗。

由于担心卫生问题，他随即拍下视频。根据视频，这名职员在水龙头下冲洗拖把，并用手拧干。

吉尔形容这一幕“非常恶心且不负责任”，并向新加坡食品局举报。

他也质疑店家是否设有妥善的卫生标准作业程序，并认为职员的做法可能对顾客的健康造成风险。

食品局回复《新明日报》询问时表明，当局已对有关餐饮场所展开检查，并未发现任何食品安全方面的违规情况。不过，当局仍提醒相关食品业者必须遵守良好的食品安全规范。

食品局指出，食品安全是各方共同承担的责任。当局负责制定及执行相关监管措施，食品经营者也必须尽到自身责任，遵守良好的食品卫生，以及食品处理和制备规范。

公众若对食品经营者的食品安全操作有任何疑虑，可通过食品局的网上反馈表格向当局举报。

食品局强调，当局高度重视食品安全问题，并会调查所有涉及不良食品安全操作的反馈。在调查及收集证据过程中，当局可能会联系反馈者，以获取更多资料；一旦取得足够证据，将毫不犹豫采取执法行动。

《新明日报》也向“亚坤”询问此事，但至今天截稿未有回复。