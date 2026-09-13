男子在执照被吊销期间违规驾驶宾利，转弯时不慎撞上停靠路边的宝马车尾，结果在面对警员调查时，竟出示他人驾照截图冒充身份，最终被机警的警员当场识破。

被告张梅尔文（Cheong Melvin，31岁）面对八项控状，包括不谨慎驾驶、无照驾驶、向公职人员提供虚假信息，以及抵触公路交通法令和车辆（第三方风险与赔偿）法令等。他承认其中六项，最终被判处坐牢13周、罚款3400元，并吊销各级执照五年。

案情显示，2025年1月26日凌晨，被告驾驶一辆宾利汽车驶入实龙岗花园一带的卡迪夫林（Cardiff Grove）后，发现走错路，便停车尝试三点掉头（3-point turn）。

然而，被告因未留心路况，直接撞上停放在路边的宝马汽车车尾。宝马车主当时在家，听到撞击巨响后从阳台探头查看，发现爱车受损，随即报警处理。

警方赶到现场后开始核实身份。被告谎称将手机和驾照遗落在家，随后用公司的手机向警员出示一张署名为“朱靖达”的驾照截图，并坚称那是他本人。

警员发现截图中驾照上的照片与被告本人不像，因此让被告报上身份证号，被告支吾答不上来，冒充身份的伎俩当场败露。

被告随之承认截图中的驾照属于前员工。他坦言，因在禁驾期间偷开车，害怕被捕才铤而走险撒谎。记录显示，被告曾于2023年11月16日因酒驾被定罪，当时被判罚款2000元及吊销各级驾照24个月。

被告当天落网后，于同日获准保释。（人名译音）