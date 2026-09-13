注册一张SIM卡可获10元至15元现金奖励，八名年龄介于17岁至26岁的男女涉嫌为牟取金钱利益，协助诈骗集团大量注册手机SIM卡，并将注册在自己名下的SIM卡交给犯罪集团使用，已被警方逮捕。

警方星期天（9月13日）发文告说，初步调查显示，八人每注册一张SIM卡可获得10元至15元现金奖励。他们受指示在不同零售商处大量注册及购买SIM卡，再交给犯罪集团的接头人。

初步调查显示，八人每注册一张SIM卡可获得10元至15元现金奖励。他们受指示在不同零售商处大量注册及购买SIM卡，再交给犯罪集团的接头人。

根据相关法令，明知SIM卡被用于协助犯罪而为了获取利益提供给他人者，一旦罪成，可面对最高1万元罚款，或最长三年监禁，或两者兼施。

警方提醒公众，不应转售或让他人使用自己的SIM卡，也不应协助他人注册SIM卡，或在没有正当理由的情况下持有大量SIM卡。犯罪集团会利用本地SIM卡及电子SIM卡（eSIM）作为通讯渠道，从事诈骗、无牌放贷及卖淫等违法活动。

警方强调，任何涉及这类犯罪活动的人都将被追究责任。警方也提醒，诈骗分子、诈骗集团成员及招募者将面对至少六下、最高24下鞭刑。协助诈骗分子洗钱、提供SIM卡或Singpass凭证的“钱骡”，则可面对最高12下鞭刑。此外，涉及“钱骡”相关罪案的人士，可能被禁止申请新的手机线路，以防止他们继续协助诈骗活动。

警方呼吁公众提高警惕，了解SIM卡滥用罪行的危害。公众可访问Misuse of SIM Card Offences网站获取更多信息。如果怀疑或知悉任何人可能涉及欺诈性注册SIM卡，可拨打警方热线1800-255-0000，或通过www.police.gov.sg/iwitness在线提交信息。