从直落亚逸街一个儿童华语演艺班起步，新加坡福建会馆文化艺术团走过40年，至今已培育超过12万名学员，不少人后来更是成为本地文艺界的中坚力量。

福建会馆文化艺术团星期天（9月13日）在滨海宾乐雅酒店（PARKROYAL on Beach Road）举行晚宴，庆祝成立40周年。

文化艺术团成立于1986年，并于1987年9月13日在直落亚逸街的旧福建会馆大厦开办首届儿童演艺班。演艺班推出后反响热烈，逐渐成为孩童学习华语、接触华族文化和表演艺术的平台。

文化、社区及青年部兼交通部政务部长马炎庆受邀担任晚宴主宾，出席者还包括福建会馆监理员、新报业媒体主席许文远。

马炎庆致辞时以文化艺术团近期公演的40周年话剧《东郭先生与狼》为例说，艺术团在创作上守正创新，以幽默和互动方式重新演绎传统故事，让更多人轻松认识华族文化。

“寓教于乐，听起来简单，但做起来并不容易。只有不断创新，传统文化才能更贴近大家的生活，让更多人愿意了解它，也愿意把它传承下去。”

马炎庆也提到，文化艺术团多年来的坚持，与文社青部推动本地艺文发展的方向不谋而合。政府目前通过不同方式支持艺文发展，包括今年推出“多元文化艺术项目津贴”，鼓励艺文走入日常生活，成为凝聚社会的力量。

为一代代孩童留下美好回忆 诸多毕业生成文艺界中坚

福建会馆会长蔡其生回顾创团历史时，向方百成、黄秀玲、黄树平和施曼华四名创团元老、已故福建会馆前会长黄祖耀，以及多年来服务艺术团的教职员致敬。

他说，这些先驱创办的不只是一门课程，也让一代代孩童留下学习华文华语的美好回忆。

“有些学生在艺术团上了10年、12年的课，比上小学和中学都久。有许多学生毕业之后，还回来青年团活动；成为家长后，也把孩子送到艺术团来上课，让下一代也能够体验学习华文华语的乐趣。”

艺术团培育的学员中，不少后来投身本地文艺界。知名导演陈哲艺、戏剧盒联合艺术总监许慧铃、演员陈宛诗和作曲家黄泽晖等，当晚也通过视频为艺术团送上祝福。

文化艺术团在文告中说，未来将继续以推广华文华语、弘扬华族文化为使命，通过创新课程和舞台演出，让更多孩童亲近文化，同时为本地艺术界发掘和培育新一代后起之秀。