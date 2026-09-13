通过沉浸式装置引领公众走进残障艺术家的感官世界，在榜鹅数码园区12个站点以声音诉说经历故事铺成一条音频导赏路线，由残障艺术家与社区伙伴共创的16个互动快闪摊位。

2026年心艺同心艺术节（Shaping Hearts 2026）今年首次让残障艺术家扮演主导角色，亲自策划活动内容，引导公众像他们一样看、听、触摸、感受，以残障者的独特视角和方式，去体验这个世界。

“心艺同心艺术节”是新加坡以包容为主题、规模最大的常年艺术节，今年的主题是“走入我们的世界”，星期天（9月13日）在榜鹅数码园区由副总理颜金勇和东北区市长马炎庆联合开幕。

本届艺术节在榜鹅数码园区设四大沉浸式互动区，以节奏、触感、视觉、律动为主题，并首次推出音频导赏路线，在园区内铺设12个站点，收录艺术家与参与者的故事。展览期间的三个周末，也都会举办各种工作坊和演出。

Playdate计划也在活动上首次登场，由残障艺术家和社区伙伴共同创建16个互动摊位。这是东北社区发展理事会与社会设计机构Bold At Work的合作项目，旨在通过在公共场所设置互动摊位，以玩乐和艺术凝聚社区。未来一年，Playdate将推广到东北区其他公共场所，互动摊位将逐步增加到80个。

马炎庆也是文化、社区及青年部兼交通部政务部长。他在活动上受访时说，过去几届心艺同心艺术节，大多以展览形式展现残障艺术家的作品；而这一次，是让他们把自己的想法、创意和亲身经历，化成感官、动作和声音体验，让公众通过直接互动艺术来体验。

他强调，让残障艺术家从一开始就共同参与设计与创造，是很重要的一步。“希望这个平台继续壮大，让更多新加坡公众更懂得欣赏残障者也有各自才能，而我们所有人都可以尽一份力，帮助他们发挥自己的创意，把他们对这个世界独一无二的视角也应用到我们的现实生活中。”

他呼吁公众，想要表达支持，可以将喜欢的艺术品买回家，收益将全数归于艺术家。“这也让这些残障艺术家的看护者和家人看到，他们自己再怎么面对挑战，也足以做些有意义的事、为身边的人尽一份力。”

马炎庆也强调，打造包容社区需要持续行动。“这不应只是一次性展览，展完就算了。希望通过这些互动，让我们学会看到异常举止时不妄下定论，而是去理解他人可能经历什么、如何看待世界。”

2026年心艺同心艺术节9月12日至27日率先在榜鹅数码园区展出，10月8日至13日移至淡滨尼广场，10月26日至11月1日则在新达城展出。