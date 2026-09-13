我国星期一（9月14日）的空气质量预计仍不会明显好转，24小时空气污染指数（PSI）料介于中等至不健康水平的较低范围。

国家环境局星期天（13日）傍晚更新烟霾情况时指出，加里曼丹的火点持续冒出中度至浓密烟羽，其中一些正飘向新加坡方向；苏门答腊南部也观测到烟羽。

未来几天，苏门答腊北部和婆罗洲西北部预计会有阵雨，但加里曼丹以及苏门答腊中部和南部仍将持续干燥。加上盛行风从东南或南方吹来，烟霾仍可能飘向我国，因此未来24小时的空气污染指数（PSI）预计处于中等至不健康水平的较低范围（low unhealthy）。

截至星期天傍晚6时，全国24小时PSI介于69至83，空气质量属中等水平，整体比星期六稍差。其中，中部的PSI最高，达83；北部最低，为69。东部和西部都是75，南部则为71。

至于一小时PM2.5悬浮颗粒浓度则介于每立方米31微克至60微克，属于正常至偏高水平。中部的PM2.5浓度最高，达每立方米60微克；北部、西部和南部介于41至46微克，东部则为31微克。

环境局提醒，烟霾对健康的影响因个人健康状况、PSI水平，以及户外活动的时间和强度而异。公众若要决定接下来几小时是否进行户外活动，应参考最新的一小时PM2.5读数；规划隔天的户外活动，则应参考24小时PSI预报和相应的健康建议。

公众可通过烟霾网站、环境局和新加坡气象署网站，以及myENV手机应用查看最新空气质量。过去两周的区域火点分布，则可在亚细安气象中心网站查询。