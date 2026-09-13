淡滨尼多条巴士路线今年7月改由Go-Ahead接手运营后，不少居民反映巴士服务变得不稳定，不仅候车时间拉长，也频频出现两辆或更多同路线巴士一起到站的情况。

文化、社区及青年部兼交通部政务部长马炎庆星期天（9月13日）在脸书发文说，他已与基层领袖会见Go-Ahead高层，直接反映居民面对的问题。马炎庆也是淡滨尼集选区议员和东北区市长。

根据马炎庆贴文，Go-Ahead承认服务交接期间出现一些问题，并指出目前主要面对两项挑战。

新车长居多且需适应跨区调度挑战

首先，负责这个新巴士配套的车长中，约四成是新人，需要时间熟悉路线和营运安排。其次，Go-Ahead目前使用设在东海岸的新车厂，巴士每天清晨须从那里调度到各巴士转换站投入服务。

马炎庆的贴文未进一步说明新车厂的启用如何影响巴士服务，但他指出，Go-Ahead表明将加强对巴士车长的培训和支援。

马炎庆说：“现在最重要的是让乘客看到实质改善。我们建议在主要巴士站进行监测，掌握实际候车时间，并了解巴士延误和结队到站的情况，以便找出问题成因并采取相应措施。”

他强调，将与陆路交通管理局和Go-Ahead密切跟进后续行动，并继续留意受影响的巴士路线。“居民应该能够享有更可靠、更稳定的乘车体验。”

《联合早报》已联系Go-Ahead进一步了解情况。

Go-Ahead集团去年击败原有业者新捷运，以6亿4600万元服务费标得淡滨尼巴士配套五年经营权，并从今年7月起分阶段接管29条巴士路线，以及一支超过400辆巴士的车队。

以最高标价竞得淡滨尼五年经营权

当时，共有五家公司参与竞标，Go-Ahead的投标价最高，比新捷运的5亿9600多万元高出8.4%。

这个巴士配套涵盖淡滨尼巴士转换站、淡滨尼北巴士转换站、淡滨尼广场（Tampines Concourse）巴士转换站和樟宜商业园巴士终站。

配套巴士路线包括：4号、10号、10e号、18号、19号、20号、23号、28号、29号、31号、37号、38号、39号、47号、65号、69号、72号、81号、127号、129号、291号、292号、293号、296号、298号、299号、454号、460号和646号等。