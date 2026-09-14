继西海岸公园和白沙公园，国家公园局计划在碧山—宏茂桥公园增设本地第三个社会企业社区城市菜园，进一步扩大社区园艺的覆盖面，让更多公众有机会亲手种植蔬果，参与亲自然活动。

国家公园局园林处高级署长陈俊潮答复《联合早报》询问时证实，准备在碧山—宏茂桥公园兴建占地约0.5公顷的社企社区城市菜园（Social Enterprise Community Urban Farm），相关工程预计第三季度启动，竣工时间表仍在敲定中。

公园局自2005年起陆续启动锦簇社区计划（Community in Bloom）、租用园地计划（Allotment Gardening Scheme）等，持续投入资源鼓励公众参与社区种植活动。

2020年冠病疫情期间，公园局也推出食用园艺计划（Gardening with Edibles），让公众在家中栽种可食用植物，借助园艺抚慰身心。

陈俊潮说，在社区推出社企社区城市菜园，正是这一系列举措的延伸，当局旨在与社企合作，在社区推出更多园艺活动，让更多公众参与。

他指出，社企社区城市菜园的选址都经过精心规划，目前分别分布在西部、东部和中部，目的是让不同区域的居民都能就近参与，进而增强社区凝聚力。“公园局会继续探索适合增设社企社区城市菜园的地点。”

半退休的黎泰惠（68岁）住在碧山超过30年，她期待新菜园快点建成。她说：“社区有新设施，就会有新活力，有助鼓励年长者多出门走动。要是以后有适合带孙子参加的亲子活动，我也会考虑报名。”

73岁的萧姓退休者几乎每天到碧山—宏茂桥公园晨运，她希望新菜园不仅限于种植，也能引入艺术表演，并举办让青年与年长者互动的活动。

占用约0.17公顷社区花园

碧山—宏茂桥公园的新菜园将占用园内一处占地约0.17公顷的现有社区花园（左）。（龙国雄摄）

按计划，碧山—宏茂桥公园的新菜园将占用公园内占地约0.17公顷的现有社区花园。不过，新菜园建成后，须把至少两成面积规划为社区花园。

为确保受影响的社区花园用户在施工期间仍有地方可继续种菜，公园局在碧山—宏茂桥公园再循环小丘（Recycle Hill）和碧山第23街组屋之间新辟社区花园，新花园已于7月初正式启用。

陈俊潮透露，当局已于去年9月至10月通知受影响的30名社区花园用户，并提供植物迁移方案；其中25人已迁至新花园，其余五人则决定不再继续参与社区园艺计划。

萧姓退休者对新菜园将增设更多社区园艺空间表示欢迎。她说：“之前在家里尝试过种菜，但因光照不足，试了两三次都没成功，希望未来有机会标得园区，可以好好种菜。”