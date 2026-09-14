白沙公园的社会企业社区城市菜园预计2027年竣工。菜园设有绿色斜坡，人们可在上面做瑜伽、眺望海景，通过接近大自然放松身心。

本地首个社企社区城市菜园（Social Enterprise Community Urban Farm）位于西海岸公园，2024年开幕；第二个菜园设在白沙公园，正在兴建中。两个菜园都由City Sprouts负责经营。

国家公园局也计划在碧山—宏茂桥公园设立第三个社企社区城市菜园，相关工程预计本季度开展。City Sprouts创办人卓鸿耀接受《联合早报》访问时笑说：“我们没有为第三个社企社区城市菜园提案，现在已经够忙了。”

白沙公园的社企社区城市菜园设有绿色斜坡，公众可在上面做瑜伽、俯瞰大海。City Sprouts接下来也计划把设计提交到国际设计比赛。图为构想图，最终设计或略有不同。（City Sprouts构想图）

西海岸公园内的社企社区城市菜园占地约0.5公顷，设有33个温室园区和30个露天园区。温室园区面积介于300至900平方英尺，每月租金400元至600元；露天园区面积则介于22至40平方英尺，租金为一年200元至300元。

除了为公众提供园艺空间，City Sprouts也为年长者、特需者、青年等举办可食用园艺工作坊等，去年推出约150个活动，触及近4000人，包括1100名年长者和有需要者。

卓鸿耀说，社企社区城市菜园的核心，是成为社区中的第三空间，让人们感觉舒服，愿意再回来。例如，菜园设有草地，让人们可以跟家人朋友一起前来，躺下放松身心。

所谓“第三空间”，是指除了家庭（第一空间）与工作或学校（第二空间）之外的社交与休闲场所。

卓鸿耀透露，预计今年第四季起也会推出志工活动，让公众报名在西海岸菜园边动手种植，边学习新的园艺知识。

不过，打造这样的第三空间并非易事，西海岸社企社区城市菜园耗资近200万元建造。卓鸿耀坦言：“社企要建设并经营社企社区城市菜园，必须有一定规模，当局未来可考虑如何让更小型的社企参与。”

实际上，200万元的建造费对City Sprouts来说也是一笔不小的金额，好在他们顺利申请到社企社区城市菜园津贴，得以减轻负担。这项补助计划由公园局在2021年推出，至今已通过计划帮助六家社企推进社区园艺工作。

City Sprouts在西海岸菜园的经验基础上，也正稳步推进白沙公园的社企社区城市菜园项目，预计2027年上半年能完工。菜园具体推出哪些活动和项目会适时公布。

卓鸿耀透露，菜园设有绿色斜坡，公众可在上面做瑜伽、俯瞰大海，团队接下来也计划把设计提交到国际设计比赛。

City Sprouts成立的初衷是要带人们靠近绿意，从而促进社会凝聚力。卓鸿耀说，国家发展必须不断权衡取舍，不少年轻人意识到自然空间很可能因此流失而感到难过。

“我们希望提供平台让人们聚在一起，把各种情绪和能量化为行动，为社会、为环境尽一分力。”