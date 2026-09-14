3000多公里外中国湖北省一个不起眼的小村落，藏着新加坡女子汤雪伶“向往的生活”。

采访当天，刚从中国回到新加坡的汤雪伶（30岁）穿着黑色T恤、短裤和拖鞋，手提一杯冰茶乌（Teh-O-Bing），用字正腔圆的华语对记者说：“这是我的新加坡打扮。”

今年7月，她请了长期无薪假，随中国丈夫前往他的家乡湖北省监利市刘铺村，尝试靠种田和经营自媒体谋生。这个得骑25分钟电单车才能到市区的农村，与她过去在新加坡的生活截然不同。

汤雪伶原是一名美术教师。三年前，她与当时仍在香港工作的丈夫约定，婚后要在彼此的家乡各生活一段时间。丈夫已先在新加坡陪她生活两年，如今轮到她走进丈夫的家乡。

“村里每户人家都有自己的田地，刚好我也想体验田园生活。”

汤雪伶在中国湖北监利的农村，体验向往的田园生活。（受访者提供）

不过，种田并不比上班轻松。土地没翻好，种子可能无法发芽；水管爆裂等突发状况，也会打乱原本的计划。“我们都是种地的新手，所以生活压力依然存在。但除了耕田以外，每天其实不用想太多东西。”

重新学不少“技能” 丰盛“过早”令人大开眼界

初到湖北，汤雪伶得重新学习不少“技能”：“过早”、耕田，还有骑“小电驴”（电单车）。当地人非常重视早餐，“过早”会吃面条、卤味甚至小火锅，让习惯在新加坡吃面包的她大开眼界。

当地方言也是一道关卡。她笑说：“每天最常听到的就是‘嗑哪里’（去哪里）和‘七饭’（吃饭），其他听不懂。”丈夫便充当她的翻译，二人角色互换。“之前在新加坡时，他听不懂新加坡式英语，是我当他的翻译，我们都是相互的。”

农村生活也让她重拾久违的慢节奏。如今她每天能睡足10小时，还过上猫狗双全的日子。她养了一只叫“煤气罐”的猫和小狗“娜娜”，一天的生活从喂宠物开始，再出门“过早”、买菜，傍晚5时下田耕作，直到太阳下山。

在湖北乡村生活时，汤雪伶养的猫咪“煤气罐”偶尔也会跟主人一起下田。（受访者提供）

一次翻土时，她意外从地里翻出一个上一季留下的红薯。“那一瞬间让我对整个种地的过程充满期待，希望有一天能吃上自己种出来的菜。”

夫妻俩在田里种下萝卜、白菜、芦笋等作物。对汤雪伶而言，生活正如“萝卜白菜，各有所爱”——她坦然选择自己喜爱的方式，不计得失，也不失理智。

“我就是一根筋。”说起离开新加坡到中国农村生活的决定，她一边自我调侃，眉眼间一边流露出对未知的憧憬。

“对那些想搬去别处体验生活的人，我想说要先存钱，因为我们在靠储蓄维持生活。”她透露，夫妻俩准备在教育领域创业；她这次回来除了探望妈妈，也是为了完成新加坡社科大学的毕业文凭课程。

汤雪伶的妈妈和弟弟目前住在她与妈妈一起申请的预购组屋。妈妈每天都会看她的Instagram快拍，还常说羡慕她的生活。丈夫在湖北市区也有自己的房子。

这些稳定的经济基础和家人的支持，让她能够放心尝试这场“无羁闯荡”。

“跨国情侣其实挺难的，当决定留在一个地方发展，就会有一方很少跟家人见面。我们现在还不确定会在哪里定居，但两边都是我们的家。”

访谈结束后，汤雪伶准备和好友到新山度周末。本月底她又将回到湖北种田，继续实践自己定下的“两年规划”。

至于这片土地最终会结出什么果实，她还不知道。但她很确定一件事：如果现在不去体验，老了以后一定会后悔。