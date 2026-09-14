全球一旦升温3摄氏度，新加坡约一半人口每年可能有至少180个小时处在连出汗都无法有效散热的危险状况。即使全球升温控制在1.5摄氏度内，60岁以上的年长者面对的中暑风险也超出预期，防暑工作刻不容缓。

人体在高温下依赖蒸发汗水来维持核心体温，可是当环境越来越炎热潮湿，汗水难以蒸发，散热速度可能追不上产热速度，体温便会持续攀升。这种情况称为“不可补偿热应激”（uncompensable heat stress）。一旦超越临界点，只要持续3个至10个小时，就极可能中暑。

由美国斯坦福大学领导的研究团队，通过模型模拟了18岁至39岁年轻人、40岁至59岁中年人，以及60岁以上年长者，这三个年龄段群体在不同升温情况下所面对的不可补偿热应激威胁。

研究报告于今年7月在学术期刊《柳叶刀—星球健康》（The Lancet Planetary Health）刊登。

研究结果显示，全球每升温1摄氏度，面对不可补偿热应激威胁的人口便会增加约10亿人；若升温4摄氏度，全球料有30亿人面对威胁，相当于近四成全球人口每年有至少180个小时无法依赖流汗有效散热。

社会老龄化叠加气候变化，年长者是这场危机中最脆弱的群体。即使根据《巴黎协定》的理想目标，将气温升幅控制在1.5摄氏度，全球每五名年长者中仍有至少一人每年得承受平均180小时的不可补偿热应激威胁，占所有受此威胁人群的78.5%。

升温加剧至4摄氏度时，所有年龄层都会面对更大威胁，遭受不可补偿热应激的年长者占比因此略微下降，但仍高达61%。

升温3摄氏度 我国一半人口每年至少180小时无法有效排汗降温

新加坡全年高温潮湿。研究预测，在气温升高3摄氏度情境下，约50.1%的新加坡人口每年将面临至少180小时无法靠出汗有效降温的困境；在本地年长者群体中，占比更是高达94%。

不过，研究未将使用空调纳入考量，使用空调料能缓解高温造成的部分影响。此外，人们面对的高温风险也因年龄、健康状况等因素而异。

专家：高温是无声杀手

研究第一作者、斯坦福大学医学院及伍兹环境研究所博士后研究员孔钦钦日前接受《联合早报》访问时说，早期的研究预测假设所有人都能像健康的年轻人一样耐受高温，但现实中，年长者体温调节能力随年龄下降。

他解释，年长者出汗减少、皮肤血管扩张散热能力减弱，心血管系统将热量从核心输送到皮肤的效率也降低。在同样炎热潮湿的环境中，年轻人还能自行调节体温，但对年长者来说，可能已超过他们的耐热极限。

孔钦钦建议，年长者应保持身心活跃和良好饮食习惯，以延缓耐热能力衰退，同时关注高温预警，必要时减少户外暴晒，及时补水。家人朋友相互提醒做好防暑工作也是关键。

他强调，高温是“无声的杀手”，不像热带气旋或野火造成的破坏般明显可见；与高温相关的疾病与死亡也往往被低估，以至于社会对高温的严重性缺乏意识和警觉。

孔钦钦说，研究勾勒了全球在不同升温情境下的高温风险情况，可为政府和社区未来的规划和决策提供参考。“今天针对建筑、基础设施、城市规划和降温措施的种种决策，将决定未来数十年里人们面对的高温风险会有多大。在城市发展过程中，将耐热韧性融入城市建设是一个重要的契机。”

根据联合国环境署发布的《限制超载》（Limiting Overshoot）报告，按现行政策，全球气温升幅很可能在2030年之前就冲破1.5摄氏度；到了2100年，全球升温中值为2.6摄氏度，最低也至少达1.9摄氏度，逼近《巴黎协定》所承诺的2摄氏度控温上限。

首届全球降温承诺大会（Global Cooling Pledge Assembly）将在星期二（9月15日）于新加坡召开，四天的会议将汇集多国领袖、学者、金融机构等，聚力制定可持续制冷蓝图。