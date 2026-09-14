在公共交通的密闭车厢里，遇到乘客把手机音量开得极大，你会怎么做？多数人或许眉头紧锁、心里烦躁，最终选择忍气吞声。57岁的兼职教师吴明辉却选择了一种极具温情的方式：上前一步，递给对方一副全新的免费耳机。

吴明辉于8月14日在网上发布视频，记录下这暖心又幽默的一幕：在驶动的公共巴士上，一名年长女子正大声播放视频。他见状，默默掏出随身携带的耳机递过去，女子连声说“不要”婉拒，随后主动关掉音量。

吴明辉取出随身携带的耳机，准备送给女乘客。（受访者提供）

这不是一次偶然的举动。吴明辉接受《联合早报》访问时指出，在狭窄车厢里，各种混杂的手机音量常令人厌烦。据他观察，每搭乘10趟巴士或地铁，平均就会遇到至少三次乘客大声播放音响的情况，上下班高峰时段尤为明显。

“与其上前直接指责对方‘太吵了’，容易引起不满，不如换个方式，直接给出一个解决方案。”

曾任职于科技公司的吴明辉，将家中闲置的十多副全新耳机随身携带送出。（受访者提供）

曾任职于科技公司的吴明辉，习惯以“问题解决者”的视角看待困境。他注意到，大声播放手机声音的乘客大多是年长者，他们可能并非故意扰民，而是存在听力退化，或对周遭环境缺乏察觉。

两个月前，他想起家中闲置着十多副过去从科技公司回收的全新耳机，决定将它们随身携带，送给有需要的乘客。“我现在出门都会带上两副耳机，与其将它们放在家，不如送出去。”

吴明辉认为，与其将这些耳机闲置在家，不如将它们送给有需要的乘客。（受访者提供）

谈及最初行动时的心情，吴明辉坦言自己其实也曾忐忑不安，担心乘客的反应不佳。然而事实证明，善意往往能换来善意。至今他已主动接触十多名乘客，成功送出六七副耳机。

另外，那些婉拒耳机的人，也在吴明辉意料之外默默关掉视频；纷争并未发生，安静却悄然回归。

“我第一次尝试，是在巴士上将耳机送给一名年长男子。对方不仅欣然接受，还对我竖起大拇指。那一刻，我感到无比欣慰。”

吴明辉将这些日常点滴分享上网后，迅速赢得无数网民的按赞与好评。有人称赞他是“英雄”，也有人直呼：“你做了我一直想做的事。”

面对这些赞誉，吴明辉显得十分谦虚。他指出，自己只是在尽本分，并且希望能启发他人这么做。他说：“就像看到有人跌倒顺手去扶一把一样，这只是一种随手的善意。”

这则故事最启发人的地方，或许不是他送出了多少副耳机，而是他示范了一种选择：不抱怨，不对抗，先给方案。公共空间里的难题，未必只能靠冲突解决。一个人、一副耳机、一点勇气，就能让车厢安静下来，也让善意开始流动。

下次再遇到类似情况，也许我们不必只皱眉——可以想想吴明辉，想想自己能不能成为那个递出善意的人。