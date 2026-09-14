去年2月在国会三读通过的《维护种族和谐法案》及相关宪法修正案，星期二（9月15日）正式生效。随着新法令实施，种族与宗教和谐总统理事会也正式成立，就种族和宗教和谐相关事宜，向总统提出建议。

总统办公室和内政部星期一（14日）分别发布文告作出这一宣布。

原有的宗教和谐总统理事会星期一任满，改组为“种族与宗教和谐总统理事会”（Presidential Council for Racial and Religious Harmony，简称PCRRH）。新理事会由尚达曼总统经少数种族权利总统理事会建议后任命，首任主席是最高法院退休法官朱汉德。

理事会任期三年，成员涵盖各大种族与主要宗教，以及在公共服务或社区关系领域表现杰出的代表。

理事会职责包括：就《维护种族和谐法令》（Maintenance of Racial Harmony Act）或《维护宗教和谐法令》（Maintenance of Religious Harmony Act）所发出的限制令，经审议后向总统提出建议，以及对内政部长或国会所提呈的种族或宗教和谐相关事项，进行审议与报告。

内政部在文告中说，《维护种族和谐法令》整合并加强我国保护种族和谐的法律框架，授权内政部长向涉及传播、制作或散发危害种族和谐内容的人发出限制令；限制令一经发出立即生效，不予遵从即视为违法。这些赋权允许政府迅速采取预防行动，防止有害言论快速扩散，造成不可挽回的社会裂痕。

法令也明确规定哪一类行为属违法：煽动对特定族群的敌意、仇恨、蔑视或嘲弄；基于种族的侮辱、贬低、威胁或欺凌行为；以及鼓吹种族暴力。这类行为都会受到惩治。

法令还为种族相关罪行制定“社区关系修复措施”（Community Remedial Initiative），允许涉案者通过补救行动学习与弥补，修复社区关系。若总检察官对涉案者的表现感到满意，可以考虑是否豁免刑事起诉。不过，修复措施不适用于煽动暴力或严重破坏社会凝聚力之类的严重行为，以阐明社会对这些行为绝不容忍。

为了避免种族团体受外国势力影响，法令也设立保护机制，规定指定团体通报所收到的外国和匿名捐款、与外国的联系，以及领导层结构。领导这些团体者，也须服从相关限制。团体须在2028年4月首次履行通报义务，内政部将与有关团体接触，并提供指导。内政部长也有权发出“外国势力干预限制令”，预防和减少削弱我国种族间和谐关系的外来干预。