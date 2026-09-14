新加坡的太阳有多毒？毒到连树都想给自己涂防晒。

最近一段在社媒上疯传的视频，完美诠释什么叫“硬核生存”。

上星期五（9月11日）在勿洛一个停车场，一名园林绿化工人给出教科书级的应对方案：没帽子，那就现编一顶。视频可见，这名身穿蓝色长袖制服的工人，在烈日下用水管浇水，头上戴着一顶用疑似棕榈叶编成的“帽子”，造型纯天然、零成本、限量款。

拍摄视频的女士用一句“这就叫生存”精准总结眼前的画面，并说：“天气很热，他又必须工作，却没有帽子，这就是‘生存之道’。”

不愿具名的她将视频上传TikTok后，网民反应精彩纷呈。一派负责鼓掌：“创意满分。”“这才是真正的‘新加坡式坚韧’（Singapore Tough）。”另一派负责心疼：“地址给我，我送他一顶真的。”“安可，我上网买后下单寄给你。”

说真的，这顶叶子帽可能连紫外线都挡不了几成，但再现新加坡早期的“甘榜精神”。

根据人力部最新规定，从2026年12月1日起，雇主必须为户外工人提供透气排汗的制服，工作区域附近须有清凉饮用水供应，并须备好冷水、冰袋或喷雾以应对紧急情况，同时须为工人建立热应激培训计划。当暑热压力指数（WBGT）达到32摄氏度及以上时，从事户外重体力劳动的工人每小时须休息至少10分钟。

但规定生效前这段日子，工人们大概只能继续靠“丛林生存技能”硬扛。

一条幽默的短视频，戳中一个严肃的现实：在越来越热的新加坡，真正的“生存训练”每天都在工地、码头和街道上上演。