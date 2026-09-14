巴西立72街星期天（9月13日）清晨发生火患，两人因吸入浓烟送院。民防部队调查显示，火患疑因卧室内的电源而起。

这起火患发生在星期天早上约7时30分，地点在巴西立72街第722座组屋的一个单位。

新加坡民防部队受询时透露，火患涉及八楼单位内的一间卧室。消防员使用一支水枪将火扑灭。

初步调查显示，火患相信是从涉事卧室内的一个电源而起。

TikTok用户@Dyra.Propertysg发布的视频显示，这名居住在事发组屋隔壁座的网民拍下当时火患情况。

视频显示，失火单位和楼上三层的外墙被熏黑，失火单位不断冒出浓烟，烟雾也蔓延至社区内其他座组屋。居民被疏散到组屋底层，现场可见消防员拉起水管展开灭火行动。

这名网民在视频中说，她先后听见两声爆炸声。话音刚落，又传出第三声爆炸声。她也形容火势很大，浓烟弥漫整个小区，让她一度难以呼吸。

民防部队指出，三人在民防部队抵达前，就已从涉事单位疏散。为安全起见，当局从同座组屋疏散约20名居民。两人因吸入浓烟，被送往新加坡中央医院就医。

民防部队提醒公众，为避免类似火患发生，应注意以下消防安全事项：