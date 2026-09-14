截至星期一（9月14日）上午10时，中部地区的一小时PM2.5悬浮颗粒浓度达113微克，处于偏高水平，公众应避免长时间在户外活动。

国家环境局官网数据显示，五个地区的一小时PM2.5悬浮颗粒浓度都处于偏高水平，介于每立方米62微克至113微克。

PM2.5指的是空气中直径小于或等于2.5微米的颗粒，也是烟霾期间的主要污染物质。公众在决定是否外出活动时，应参考一小时PM2.5浓度；规划隔天活动则应参考24小时空气污染指数（PSI）预报。

截至上午10时，全国24小时PSI介于75至96，空气质量属中等水平，整体比星期天（13日）稍差。其中，中部的PSI最高，达96；北部75、东部87，西部86，南部78。

环境局星期天更新烟霾情况时指出，加里曼丹的火点持续冒出中度至浓密烟羽，其中一些正飘向新加坡；苏门答腊南部也观测到烟羽。

未来几天，苏门答腊北部和婆罗洲西北部预计有阵雨，但加里曼丹以及苏门答腊中部和南部将持续干燥。加上盛行风从东南或南方吹来，烟霾可能飘向我国，因此未来24小时PSI预计处于中等至不健康水平的较低范围。