本地青年平均每天使用社交媒体4.9小时，其中有近七成在过去一个月经历成瘾或不受控制地刷屏、网络霸凌等至少一种伤害。不过，即使经历过伤害，超过60%的受访者仍给整体体验打七分及以上，并不完全否定社媒所带来的娱乐、社交连接与社群归属感。

非营利机构YouthTechSG星期一（9月14日）发布首个《青年数码脉搏报告》（Youth Digital Pulse Report）。这项报告针对227名13岁至35岁新加坡青年展开调查，以了解他们对社交媒体体验的相关看法。

调查显示，受访青年平均每天使用社媒4.9小时，主要包括观看连续短片（reels）、视频或刷主页动态（78.4%）、发信息和直接聊天（69.4%）、了解亲友近况（59.5%）。

此外，68.5%的受访青年在过去一个月内遭遇过网络伤害，他们眼中的主要危害包括成瘾与恶性刷屏（doomscrolling）（21.3%）、网络霸凌与匿名恶意（20%）、接触不当内容（16.8%）等。

问及最主要的伤害来源时，45%的受访者指向平台的设计机制，如无尽的信息流或算法推荐方式；33.3%认为是用户或人工智能（AI）生成的内容；11.7%则归咎于其他用户发来的骚扰信息。

然而，即便曾遭遇伤害，仍有63.2%的受访者给出七分或以上的好评，满分为10分。

报告指出，年轻人对社媒的态度并不是绝对的。43.2%的受访者经常或几乎总是同时经历着至少一种正面和一种负面的体验。比如，同一名受访者可能一方面觉得与他人保持联系或获得娱乐，但另一方面又会觉得浪费时间，或者控制不了地一直刷手机。

报告认为，这种核心的内在矛盾，不在于社媒本身好坏，而是在于它带来的价值，以及用户是否能掌控自己的使用。

近年来，多个国家纷纷收紧未成年人使用社媒的规定。澳大利亚去年禁止16岁以下青少年使用社媒，印度尼西亚和马来西亚分别在今年3月和6月发出禁令。

我国计划明年初修法，加强对青少年使用社媒的保护。各平台除了须核查用户年龄，也得预先关闭自动播放功能，以及防止陌生人通过私信等方式轻易接触青少年。无法或不愿提供这些安全保障的平台，可能禁止为18岁以下用户提供服务。

根据调查报告，在第二阶段街头访问中，在参与的36名青年中，有77%认为，设年龄限制至少在一定程度上有效，不失为折中方案；可为他们提供在网上探索、尝试和学习的空间，并随着年龄增长获得更多自由，这尊重青年人的自主权，而不是一味假设青年人无法做出自己的选择。

超过七成青年因“错失恐惧” 或通过虚报年龄绕过限制

不过，调查也揭示实施上的现实困境，即有高达72%的青年承认，基于“错失恐惧”（Fear of Missing Out）情绪，自己会或已经通过虚报年龄等方式绕过限制。

至于保护举措，报告也调查青年对全面禁止社媒的看法。绝大多数受访者认为，禁令无法有效保护他们免受社媒伤害；79%反对禁令，18%支持，3%或许支持。

受访青年担心，过早实施禁令会产生“悬崖效应”，青年日后获得完全访问权限时，并未具备必要的判断力和自主能力来应对伤害。