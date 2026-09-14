随着东南亚各国对核能发电及其他应用领域的兴趣日益增加，区域合作变得愈发重要。新加坡期待与亚细安成员国及国际原子能机构开展建设性合作，共同推动核技术的安全、可靠及和平使用。

永续发展与环境部长傅海燕星期一（9月14日）在奥地利维也纳举行的第70届国际原子能机构（IAEA）大会上代表新加坡发表国家声明时指出，新加坡会继续与亚细安成员国及IAEA合作，加强核事故应急准备和响应能力、落实区域应急协议、扩大辐射监测网络和信息共享机制，并通过演习，确保各方做好应对紧急情况的准备。

傅海燕说，这些努力将有助于建立信心、改善协调，以及加强区域应对核事故或辐射紧急情况能力。

新加坡将于明年担任亚细安轮值主席国。

新加坡对乌克兰中东冲突表关注 促保障核设施安全

傅海燕指出，核安全最终是国际社会须共同承担的责任，因为核能事故的影响可能是跨国界的。新加坡对乌克兰和中东地区持续冲突给核安全与安保带来的影响因此深表关切。

傅海燕说：“任何对核电站的攻击，都将为核安全带来重大且不容忽视的风险。我国敦促各方尊重‘七大不可或缺支柱’原则，避免采取可能危及和平用途核设施安全的行动。”

IAEA总干事格罗西于2022年提出“七大不可或缺的支柱”，建议七项必要措施，以保障战区核设施的安全。

新加坡也正在评估核能选项，虽尚未做出决定，但已在积极加强核能力建设。傅海燕强调，新加坡采取审慎、系统及严谨的评估方式，并将考量核安全、安保与保障、环境可持续性、经济可行性、公众信心及国际义务等因素。

我国将在明年接受IAEA综合核基础设施评审（Integrated Nuclear Infrastructure Review）第一阶段评估，以检视相关能力和准备程度。

傅海燕重申，这项评估并不代表新加坡已确定要采用核能，而是协助判断我国是否具备作出相关决定所需的专业能力、机制和监管框架。

新加坡也再次承诺全额缴付明年IAEA技术合作基金的目标份额。IAEA资料显示，我国认缴的具体金额为45万1780欧元（约66万3890新元）。

中央医院与国立癌症中心 获指定为IAEA“希望之光”支持中心

长期致力于推进全面癌症护理工作、隶属新加坡保健服务集团的新加坡中央医院及新加坡国立癌症中心，在大会期间正式获IAEA指定为第21个“希望之光”支持中心。这是首次有新加坡机构获委。

IAEA的“希望之光”倡议，旨在协助成员国建立或扩大核医学、放射治疗及多模式医学影像等医疗能力。

我国自1967年起成为IAEA成员国。中央医院和国立癌症中心星期一发联合文告说，获指定为支持中心，标志着我国与IAEA近60年合作关系开启新篇章，从单纯建设新加坡自身能力，转向赋能整个亚太地区的癌症中心。

两家医疗机构接下来将努力提升区域在放射治疗、医学影像和核医学方面的能力与服务可及性。它们也会充当区域培训、知识交流、研究及质量保障的枢纽，举办区域培训计划和研讨会、参与IAEA协调的研究项目，及为IAEA成员国的放射治疗和癌症影像中心提供专业技术支持与指导。

一年一度的IAEA大会，14日起一连举行五天。今年逾2500名来自181个成员国的代表、科学家和非政府组织代表齐聚维也纳，一同探讨和平采用核技术相关的广泛课题，包括能源生产、癌症护理、粮食安全、水管理、核安全等。