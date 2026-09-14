截至星期一（9月14日）中午12时，我国中部地区的24小时空气污染指数（PSI）升破100，达102，进入不健康水平。公众应减少长时间或剧烈的户外活动。

除了中部，本地其他地区的PSI也有所上升。根据国家环境局网站，东部和西部PSI均为91，南部82，北部79，都处于中等水平。

至于全国一小时PM2.5悬浮颗粒浓度，则介于每立方米67微克至100微克，处于偏高水平。其中，中部PM2.5浓度最高，达每立方米100微克；东部、西部和南部介于67至75微克。

PM2.5是空气中直径不超过2.5微米的细小颗粒，也是烟霾期间的主要污染物。公众若要决定接下来几小时是否适合进行户外活动，可参考一小时PM2.5浓度；若要规划隔天的活动，则应参考24小时PSI预报。

根据环境局星期天（13日）预测，未来几天，苏门答腊北部、马来西亚半岛和婆罗洲预计有阵雨，但亚细安南部多数地区将持续干燥。加上盛行风从东南或南方吹来，烟霾可能飘向我国，因此未来24小时PSI预计处于中等至不健康水平的较低范围。