本地连锁健身及瑜伽品牌True Fitness与True Yoga上周突然关闭后，新加坡健身联盟（SFA）牵头展开就业援助行动，协助受影响员工及自由业者寻找新工作。至今已有约235人加入联盟设立的WhatsApp群组。

SFA主席兼联合创始人陈金江（56岁）答复《联合早报》询问时说，SFA是2021年成立的非营利协会，代表健身与养生行业，目前正与全国导师与教练协会（NICA）及职总就业与职能培训中心（e2i）合作推动这项就业援助计划。NICA于2019年由全国职工总会成立，e2i则是职总的就业与职能培训机构。

SFA的会员涵盖本地大多数健身房、工作室和精品健身品牌，包括Fitness First、Virgin Active、Anytime Fitness和Yoga Movement等。陈金江透露，联盟正整理受影响True集团员工的联络方式和上一份职务详情，在征得当事人同意后，将把名单分发给SFA会员，以避免任何个人资料保护法令（PDPA）问题。这是联盟的第一步行动，之后NICA和e2i将为有需要的员工提供工作配对或技能再培训。

陈金江指出，数家SFA会员已表达聘用意愿，包括Fitness First、Anytime Fitness、Virgin Active、PURE Group及SJ Defence。不过他强调，SFA不会参与追讨拖欠薪资或佣金的事宜。临时清盘人已获委任，相关款项若有分配，将按清盘程序及无力偿债规定处理。

针对受影响会员，陈金江说，SFA正与会员业者商讨提供会籍或优惠入会费的方案，数家业者正在考虑，预计本周内公布详情。但他坦言，SFA会员“不太可能承认或折算未使用的会籍或私人教练配套”，较有可能提供的是优惠入会费。

陈金江曾在2022年6月前担任True集团主席，他表明此后未参与集团事务。他目前也是总部位于华盛顿特区的非营利协会“Health & Fitness Association”亚太区总监。这个协会是全球历史最悠久、规模最大的行业组织。

True Fitness与True Yoga因负债无法继续经营，上星期四（9月10日）进入临时清盘程序，全岛分店次日即停止营业。据《海峡时报》报道，员工在关闭前一小时才收到电邮通知，约50名前员工在上星期五（11日）的清盘人会议上被要求签署终止表格。部分外籍教练可能在7天至30天内须离开新加坡。

新加坡消费者协会截至上星期五傍晚6时，已接获241起投诉，消费者申报损失总额超过60万9000元，涉及未使用的会籍、配套及服务。