应中国国防部长董军邀请，新加坡公共服务统筹部长兼国防部长陈振声将于星期二至星期四（9月15日至17日）访问中国，出席第13届北京香山论坛。

根据国防部星期一（14日）发布的文告，访华期间，陈振声将与董军及其他中国和中国人民解放军的高级领导人会面，并将在香山论坛上发表讲话。

文告说，陈振声此访凸显新中两国长期以来热情友好的双边防务关系。

这是陈振声去年5月接掌国防部以来，第二次以防长身份出席香山论坛。他去年9月也曾到北京参加香山论坛并发表讲话。

香山论坛由中国军事科学学会和中国国际战略学会共同主办，汇集来自世界各地的国防、军事和外交高层人员，就区域及国际安全议题展开讨论。今年的论坛在北京国际会议中心举办，主题是“凝聚稳定共识，同促安全治理”。

中国国防部上月在介绍今年的香山论坛时说，论坛将安排四场全体会议，围绕国际秩序与战略稳定、局部冲突困境与解决之道、亚太安全稳定与风险挑战、发展中国家作用与愿景等议题进行探讨。

中国国防部新闻发言人张晓刚在记者会上说，本届论坛也组织八场平行分组会议，涵盖大国关系与战略稳定、应对安全挑战的亚洲方式、海上通道安全与海上安全治理、新兴技术军事应用的风险与管控，以及太空安全治理走向等热点议题。