金文泰一水果摊被指售卖臭酸切片西瓜，顾客事后反馈，店家反指“顾客”可能是同行假扮，蓄意在网上抹黑。

涉事水果摊是金文泰地铁站附近，位于金文泰3道第442座的138 V+Mart。

住在附近的王小姐（25岁，硕士生）受访时透露，她过去经常光顾该水果摊，上周某天晚上9时许，再次前去购买切片黄西瓜，回家打开后却闻到浓烈酸味，怀疑西瓜变质。

“西瓜售价4元，当时已经出水，一打开闻到就想吐，我一直在干呕，觉得太恶心就马上丢掉，连照片也没拍。”

她强调，自己根本没想过要退款，两天后回到摊位向店员反馈，只是希望店家注意食物品质及安全。岂料，对方称不知道此事，随后还反问她：“你现在才来说是什么意思？”。

她称店员态度恶劣，还叫她下次直接把水果拿回来退款，令她深感不满，最终气愤走人。

“谁会在晚上9点多，走20分钟路回去退款？我本来就没打算退款，只是想让对方注意食物的质量，毕竟我经常光顾，但他的态度非常不好，感觉我是来要钱的。”

她后来查看该店的谷歌评价，发现评分只有1.6分，于是决定在《小红书》发帖，提醒其他消费者“避雷”。帖文下也有不少网民留言，分享类似的不愉快经历。

王小姐说：“4元根本没有必要退款，我也只是一名学生，不是什么竞争对手。他们完全不尊重消费者的反馈，实在太离谱了！我以后绝对不会再光顾。”

水果摊负责人受访时指，他日前也看到帖文，事后询问同事，但没人听闻相关投诉，反指对方可能是“同行”找茬。

“她没注明自己是谁，也没跟我讲，我不知头不知尾，所以我怀疑是其他同行恶意留言。”

负责人表示，如果确实是店内售出的水果出现问题，顾客只要带水果回来或出示照片，店家会直接处理退款。“

完整报道，请翻阅2026年9月14日的《新明日报》。