大巴窑金吉坊小贩中心即日起关闭三个月整修，受访摊主说，雨天屋顶会漏水、摊位排水道还会堵塞，影响日常营业，盼改善环境。

位于大巴窑7巷的金吉坊小贩中心将关闭至12月13日进行翻新。《新明日报》记者星期天（9月13日）下午走访，熟食中心的部分摊位已经打烊，一些摊位则张贴了关闭及提升工程的告示。告示显示，工程内容包括升级厕所设施，以及翻新公共空间等。

受访摊主认为，除了翻新现有设施，也希望当局能针对熟食中心一些长期存在的问题进行改善。

“老巴刹潮州肉脞面”摊主李翊凤和煮炒摊摊主杨女士（54岁）接受《新明日报》访问时都说，摊位在下雨天会面对屋顶漏水的情况，对日常营业造成一定影响。

李翊凤希望，这次整修能一并解决漏水问题，改善熟食中心的整体环境。

此外，他说，摊位内的排水道不时会阻塞，尤其下雨时情况更明显，积水会溢出来，所幸不会臭。杨女士也面对类似情况，她说排水道出现阻塞时，甚至需要进行抽水处理。

帮助父母经营烧腊摊的孙先生（28岁）说，熟食中心长期面对鸟患问题，偶尔会有鸟只飞到桌上啄食，甚至留下鸟粪。他希望当局能增设防鸟设施，例如防鸟刺，防止鸟只进入用餐区。记者在场也观察到，有鸟只飞上餐桌。

79岁的食客林先生也说：“有时候吃到一半，鸟就飞到桌子上，好像要跟我‘争吃’。”

孙先生也反馈，熟食中心的桌椅数量有限，午餐时段经常座无虚席，一些食客甚至找不到座位。“希望之后能适当增加座位，让食客有更舒适的用餐空间。”

完整报道，请翻阅2026年9月14日的《新明日报》。