妇女申诉，请搬运公司搬大型家具和物品到新公寓，原以为只需要228元，岂料当天得额外付1280元的“长距离”搬运费。搬运公司指，搬运工程花近五小时，超过预算的两小时。

雷女士（39岁）向《新明日报》申诉，她需要搬一些大型家具到新公寓，上个月25日在网上找到一家搬运公司“Movexpress”。

“我的旧公寓在实龙岗一带，要搬到高文一带的公寓，行驶距离不到4公里。”

雷女士说，她的大型家具包括沙发、按摩椅、电视、电视柜和床架，原以为10英尺罗厘足够应付，而一趟运输费是198元，再加上拆家具费用30元，只需228元。

“我约好9月1日早上9点，岂料抵达公寓后，他们才通知我有所谓‘长距离’搬运费。”

由于10英尺罗厘无法进入公寓，搬运公司职员需用手推车运送家具，计算距离从单位到罗厘。搬运公司称，每60米需要付80元，而且一趟无法载完所有家具，所以得跑两趟。

雷女士说，旧公寓的搬运距离是180米、新公寓的搬运距离则是300米，两个公寓都要来回两趟，总共要额外付1280元的长距离搬运费。

“他们跟我说价钱时，我家具已经装好了，我要如何拒绝？”

雷女士说，为避免争吵，自己无奈接受。到了新公寓，搬运公司职员让她先付款，才能将家具从罗厘卸下。

“根据收据简讯，我总共付了1706元，包括1280元的长距离搬运费、两次198运输费和一次30元的拆卸家具费。我后来询问为何不提前说长距离搬运费，但他们不理我。”

搬运公司运营经理龙先生受询时指出，给予顾客的条款下方已经提到，搬运价格不包括额外的长距离搬运费、复杂的拆卸等。

他解释，由于罗厘只能停在公寓外，才需要计算长距离搬运费。“通常顾客会问，或者我们会叫他们发照片来，看一下公寓的环境。”

他指出，顾客雷女士原本说好五六箱物品，加上几个大型家具，但员工到场时才发现是20多个箱子，再加上大型家具，才得多跑一趟。

“不一定是每60米（长距离搬运）是80元，不同公寓搬运难度不一样，价格也不一样。”

龙先生也指出，原本预计的两小时搬运也被拉长到五小时。“我们原本当天11时有另一份工作，但没办法完成，只好外包给另一家搬运公司。”

他随后也派了另两名员工来支援，才完成了搬运工程。

完整报道，请翻阅2026年9月14日的《新明日报》。