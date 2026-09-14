七名马来西亚籍匪徒锁定出席扑克牌局的豪赌玩家，深夜闯入武吉知马区私宅，持械劫走490万余元后，兵分两路逃离新加坡。其中六人星期一（9月14日）在高庭认罪，两名主谋被判坐牢12年又11个月、打鞭24下外加罚款4000元。

庭上揭露，主谋吴文桐（30岁）与黄志山（35岁）经营卖淫网站，安排外籍女子提供性服务给新马顾客。

两人通过曾经出席牌局的友人，得知案发私宅经常在晚上举行扑克牌局，赌注涉及大量虚拟货币；他们后来也发现，私宅大门在牌局举行时不会上锁。两人于是招兵买马，网罗五名同党特地来新加坡犯案。

除了吴文桐与黄志山，星期一被治罪的还包括莫哈默哈米敦（Mohd Hamidon Bin Ahmed，49岁）、莫哈默陶菲克（Muhammad Tauffiq bin Ahmad Fauzi，34岁）、莫哈默哈希（Mohd Hashim Bin Ismail，51岁）和卡尔蒂克（Kartik Palaniappan，34岁）。

参与网罗其他匪徒的哈米敦被判坐牢10年半，陶菲克与卡尔蒂克则坐牢七年又八个月，三人也被判打鞭24下。哈希被判坐牢七年又八个月，外加一年监禁取代鞭刑。第七名涉案男子相信已潜逃至泰国，至今仍逍遥法外。

这起持械抢劫案发生在2024年4月18日凌晨2时许，地点在武吉知马阿尔柏王园一带的私宅内，当时有11名男女在客厅玩扑克牌。举办牌局的是中国籍女子李小玉。（人名译音）