女子不慎将耳机掉入沟渠，求助市镇会，清洁工迅速赶到，不到5分钟就帮她捡回耳机。女子想付钱答谢遭婉拒，最后送上一盒甜甜圈表达谢意。

一名女子于本月9日在TikTok上传一段视频，指自己不慎将AirPod耳机弄掉入沟渠，随即求助市镇会。

她拨电不久后，一名身穿裕廊—金文泰—武吉巴督市镇会制服的男员工就赶到现场，亲自下沟渠帮她取回耳机，整个过程不到5分钟，帮她省下了约100元购买新耳机的费用。

女子原想以现金答谢对方，但当时身上没有现金，于是想尝试通过PayNow转账，但对方婉拒提供PayNow资料。因此，她将随身携带的一盒Krispy Kreme甜甜圈送给对方，以表谢意。

女子也在贴文中说：“新加坡的效率果然名不虚传。很庆幸能生活在这里。”

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裕廊—金文泰—武吉巴督市镇会受询时证实，有居民在上周三（9月9日）联系市镇会的服务供应商设施维修服务单位，当局随即安排承包商前往处理。发言人指，清洁工到现场后成功从沟渠取出耳机归还居民。

发言人说，“我们很高兴居民能够取回AirPod。作为以居民为本的市镇会，提供优质服务一直是市镇会工作的核心，也很高兴我们的服务单位能够及时协助居民”。