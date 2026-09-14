乌鸦巢坠落树下，乌鸦疑护雏鸟变得凶悍，连啄三名路人头部。

《新明日报》接获热心读者吕先生（70岁，退休）通知，指本月4日早上在哥罗福巷第462座组屋外，发现树下有一个掉落的乌鸦巢。

他说，乌鸦在附近筑巢已有一段时间，自己经常在早上听见乌鸦叫声。鸟巢掉落后，乌鸦疑因护雏变得更具攻击性，当天早上他就见到乌鸦啄了三名路过年长者的头部。

附近餐馆店员小梅（37岁）说，这两天乌鸦叫声明显变得更凶，晚上也会到垃圾桶翻找垃圾，不过她没有看见乌鸦袭击路人。

美容院业者朱小姐（30岁）则说，乌鸦出没已有一段时间，平时会翻找店外的垃圾桶，但没啄食桌上的食物。

另一名不愿透露姓名的餐馆男店员也注意到，鸟巢掉落后，乌鸦似乎变得更有攻击性，让他感到些许担忧。

“毕竟有时候会从后门出来丢垃圾，如果无缘无故被啄就不好。”

惹兰勿刹市镇会受询时表示，当局已针对乌鸦滋扰问题，与国家公园局展开密切合作。

市镇会在接到有关反馈后，于本月9日协助公园局移除鸟巢。有需要时，他们也会继续配合公园局展开相关防治工作。