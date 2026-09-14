前蹼泳教练串谋伪造比赛成绩，导致原本不应入选的六名蹼泳运动员取得参加东南亚运动会的资格，另外两名已获选的运动员也因此被选参加额外项目。

被告莫哈默法伊兹（Muhammad Faiz Bin Suhaimi，33岁）共面对三项伪造控状，他早前承认其中一项，法官星期一（9月14日）把余项纳入考量后，判他坐牢一周。

根据案情，被告案发时是新加坡水下运动联合会的蹼泳教练兼队伍经理。涉案的另外两人是副会长兼蹼泳总教练何何发（56岁），以及助理教练李权华（36岁，译音）。

新加坡全国奥理会为选拔代表新加坡参加2023年东运会的运动员，设立选拔委员会。2022年12月，选拔程序进行期间，何何发收到东运会主办方发来的手册，发现部分蹼泳小项已被取消。这意味着，他原本希望安排参赛的一些运动员将无法通过相关项目获选。

然而，何何发想在2023年2月的申诉阶段提名更多蹼泳运动员，但他需要提交这些运动员在比赛中的合格成绩。

2023年1月，首届马来西亚蹼泳锦标赛举行，何何发安排五名本地男运动员参赛。赛事结束后，主办方并未发出这五名运动员的正式成绩单。

数日后，何何发向被告和李权华提出伪造成绩的想法。两人起初有所犹豫，但因何何发资历较深，两人都不敢质疑他，最终同意。1月17日，三人在聊天群组中讨论伪造成绩单的细节，包括如何让成绩“足够好”，以提高运动员的获选机会，同时又不会引人怀疑。

隔天，被告根据三人的讨论，使用软件制作一份虚假电子记录，并把它发给蹼泳项目的体育表现经理，之后也把相关成绩输入SportSync平台。

这份虚假记录涉及四名男运动员参加一项4X200米水面蹼泳接力赛，但他们实际上并未参加这个项目；以及四名女运动员参加接力赛，但当时并无本地女运动员参加锦标赛；另有两项混合接力赛也被列入成绩，其中数名男女运动员根本没有出席比赛。

2023年2月，体育表现经理要求提供锦标赛的官方成绩。被告与何何发商量后，决定把上述伪造成绩加入锦标赛的官方成绩单。何何发修改文件后，把草稿发给被告检查。两人随后修正部分不一致之处，再把文件发给经理。

伪造成绩影响下 共八人获选参赛

在这些伪造成绩影响下，选拔委员会最终选出八名蹼泳运动员参加东运会。其中两人原本已获选参加其他项目，但因伪造成绩而获选参加额外项目；另外六人则原本不应获选，其中一人就是何何发的女儿。这也导致奥理会额外花费约1万5691元，安排相关运动员参加东运会。

2023年12月22日，何何发被免去副主席职务。2024年1月10日，被告和李权华向一人透露锦标赛成绩被伪造一事，并提供相关信息。后者在同年4月11日匿名举报。

奥理会接获消息后，与新加坡体育理事会对此事展开调查，并在7月1日成立调查委员会。委员会共约谈11人，并在2025年2月6日证实成绩造假。

控方和被告律师都因被告主动披露罪行，要求法院判处罚款。

不过，国家法院法官王銮思认为，被告与另外两人的行为损害选拔制度的诚信，也影响我国运动员素质、体育声誉、公共形象和公众信心。对许多为追求卓越和争取参赛机会，付出无数时间和努力的运动员而言，这无疑是一记耳光。

法官也说，被告身为热爱蹼泳的运动员，本应维护这项运动的诚信。尽管他起初有所迟疑，但为保住工作参与其中，并积极讨论和策划。虽然法官赞扬被告主动披露罪行的勇气，也认同这显示悔意，但她认为这不足以将刑罚从监禁减轻至罚款，因此判他入狱一周。