你8岁的时候，靠什么攒零花钱买喜欢的零食？做好功课，还是帮妈妈洗碗？8岁的赛义夫（Saif Syafaat）给出的答案，大概会让不少大人汗颜：回收空瓶子。

这名患有轻度自闭症的男童在父母鼓励下，一个月内回收约170个饮料瓶，通过回收机器取回17元押金，还赢得全校师生的掌声。

赛义夫的妈妈希金（Shikin，34岁）星期一（9月14日）接受《联合早报》采访时说，赛义夫8月中旬留意到住家附近新设的饮料瓶罐退费制（BCRS）回收机器，从此产生浓厚兴趣。“我们向他示范机器如何运作，也展示给他看，如何通过回收直接把退回的押金充值到他的易通卡。”

赛义夫目前在北岸小学（Northland Primary School）就读，正在等待特殊教育学校学额。一家人住在宏茂桥，通常会在他放学后到住家附近回收。

学会操作回收机后，他连外出用餐的瓶子也要带回家。希金说，她专门准备袋子装瓶子，一个月下来，赛义夫的“战利品”多达170个。“家中常备瓶装水，我们原先习惯直接扔掉空瓶，但现在他都会捡起来。”

希金分享，每当积攒到一定数量、可以带去回收时，就是赛义夫最雀跃的时候。“他把饮料瓶放进机器时十分专注，一边哼歌一边盯着瓶子被机器成功‘吃’进去，脸上还会露出开心的笑容。”

完成回收后，父母也会带赛义夫到快餐店，让他用回收所得自由选择食物。“这逐渐成为一种奖励机制——他不仅完成一件有意义的事，也获得值得期待的奖励。”

自闭男童爱回收 获全校鼓掌嘉奖

赛义夫（图中站立者）积极回收的行为在网上传开后，获得校方当众表扬；他还鞠躬向同学们表示感谢。（受访者提供）

赛义夫积极回收的举动在网上传开后，也获得学校肯定。希金说，校方于星期一晨会上当众嘉奖他，全校学生还为他鼓掌。“听到消息当下，我真的非常感动；他还鞠躬向大家道谢，真的很可爱。”

至于回收是否有助于赛义夫的自闭症，希金认为未必有直接帮助，但让他有了热爱的事和日常期待，也从中获得成就感。

“身为自闭症孩子的妈妈，我常担心他能否找到真正喜欢、又能培养自信和独立的事。看到他投入其中并为之骄傲，就是最好的回报。他从中找到了归属感，也肯定了自己。”

9岁男童对回收的热忱带动全家改变习惯

除了赛义夫，9岁的格雷戈里（Gregory Imran Zahin）在过去两个月里，收集约200个饮料瓶和铝罐，换回20元押金。

9岁的格雷戈里也热衷于收集空饮料瓶和铝罐，与家人带着四个装满空瓶的大垃圾袋到BCRS机器回收。（取自TikTok）

男童父亲扎欣（Muhammad Zahin Bin Zainal，29岁）上星期二（9月8日）在TikTok发布的视频显示，格雷戈里带着四个装满空瓶的大垃圾袋前往榜鹅北岸通道的回收机，但机器已满，只好几天后再返回，最终成功换回20元押金。

格雷戈里两个月积攒了200余个空瓶，换回20元押金。（取自TikTok）

扎欣告诉《联合早报》，格雷戈里得知可以换回20元后非常开心，因为这笔钱可以加入自己的“小金库”。

他坦言，家里过去并不积极回收，但儿子的热忱改变了全家习惯。格雷戈里在学校认识BCRS后，便鼓励家人一起收集瓶子，还提醒大家分类回收。如今，一家人外出用餐会把瓶子带回家，在路上看到可回收物也会捡起来。

“我们为他在学校以及从老师那里学到的东西感到骄傲，”扎欣说，“网上有正面和负面的评论，但对我们来说，最重要的是推广回收的重要性。”他补充，回收已成为格雷戈里的习惯，即使物品不属于BCRS范围，他也会尽可能回收。

从瓶子到掌声 从习惯到骄傲

两个孩子，一个用回收换来了易通卡里的17元，一个用瓶罐攒出了20元“小金库”。数字不大，但背后的改变不小——他们不仅学会了珍惜资源，还带动全家人一起改变习惯。

赛义夫在机器前哼着歌、看着瓶子被“吃”进去的样子，大概比任何环保口号都更有说服力。格雷戈里拖着四大袋瓶罐扑空一次仍不放弃的劲头，也让“回收”两个字从教科书走进了日常生活。



有时候，改变世界不需要什么宏大计划。一个孩子、一个空瓶、一台回收机，就够了。