从9月15日起，重型车辆车主在安排隔夜停车方面可享有更大灵活性。只要有合适的停车地点，并通过新申报服务登记，就无须再另行取得重型车辆停车证。

陆路交通管理局星期一（14日）发文告宣布推出新的“申报”（lodgement）服务，为重型车辆车主提供更多停车安排选择，同时缓解供需紧张问题。

根据目前规定，重型车辆车主若要注册新车、转让车辆或更新路税，必须出示一张重型车辆停车证（Vehicle Parking Certificate，简称VPC），以证明车辆在夜间有合法停放的停车位，避免随意停放造成意外或不便。换言之，车主须先找到合法停车位，再以车位申请停车证，车辆才可合法上路。

不过，陆交局指出，随着业界运作模式改变，当局接获反馈，有必要调整现有安排，以更好配合实际营运需求。

申报后有效期为两年 无须付申报费用

根据新安排，车主可把车辆隔夜停放在工业设施、获授权工地或商用产业等地点，即使这些地点并非正式划定为重型车辆停车位。只要获得业主同意，并通过OneMotoring网站申报停车位置，每次申报有效期最长为两年，且无须支付申报费用。

申报一旦获批，车主无须再另行申请VPC。不过，当局强调，车主仍须遵守现有规定，不得在公共道路或住宅区停放重型车辆，也不可造成安全隐患或公共滋扰。若发现违规，当局可撤销申报。陆交局也会加强执法力度，取缔违规停车的重型车辆。

根据陆交局官网资料，截至2025年底，本地共有5万多辆重型车辆，而全国约有4万个重型车辆停车位。交通部长兼财政部第二部长萧振祥上周二（8日）在国会书面答复议员提问时透露，其中3万5712个是由私人经营的合法车位，截至今年9月1日的使用率高达99％。

今年3月，《联合早报》曾报道，由于停车位供应紧张，一些车主为取得停车证，被迫支付远高于官方6元注册费的费用，甚至出现“有证无位”的情况，年费一度飙升至6000元甚至1万元。业界当时建议放宽规定，允许车辆停放在厂区等地点，以缓解压力。

国家发展部兼交通部高级政务部长孙雪玲星期一在脸书发文指出，当局听取车主和业者反映在取得合法停车位方面的困难，因此推出新措施，协助他们利用其他现有空间作为停车地点。

她也说，交通部、国家发展部、贸工部和其他相关政府机构，会继续研究更长远方案，包括增加重型车辆停车位的供应。