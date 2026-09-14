截至星期一（9月14日）晚上7时，我国东部、西部和中部三个区域的24小时空气污染指数（PSI）都超过100，处于不健康水平；其中中部空污指数最高，达123。全岛下来24小时PSI料将处于中等偏高至不健康中段水平。

国家环境局傍晚发文告说，未来几天本地及周边地区天气将较干燥；由于盛行风转为从东南偏东方向吹来，加里曼丹火点产生的中度至浓密烟雾被吹向本地；一些来自苏门答腊南部的烟霾也飘向本地。

根据环境局网站，东部和西部的PSI分别是108和107，南部95，北部89，且全岛所有五个区域到了晚上7时的空污指数，都高过傍晚6时。

PSI最高的中部地区，包括大巴窑、宏茂桥、碧山、汤申、玛丽蒙、新民、实龙岗花园，以及麦里芝等地。

至于全国一小时PM2.5悬浮颗粒浓度，五个区域介于每立方米54微克至118微克，处于偏高水平。其中，中部浓度最高，北部最低。

PM2.5是烟霾期间的主要污染物，是空气中直径不超过2.5微米的细小颗粒。它的大小仅为发丝直径的三十分之一左右，人体吸入后会进入肺部，长期暴露在其中可导致肺癌等严重健康问题。