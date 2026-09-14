为赚取酬劳，欠债男子每天开车载着短信发送器，在人潮密集处行驶，一个月内发出逾1万条WhatsApp钓鱼短信，因此被判坐牢21个月和罚款1500元。

马来西亚籍被告黄家胜（28岁）面对一项欺骗和两项抵触《滥用电脑法令》的控状，他星期一（9月14日）承认其中一项控状，余项交由法官下判时纳入考量。

根据案情，新加坡警察部队在2025年10月至11月期间接获多名公众通报，称收到可疑WhatsApp短信。短讯谎称收信人的WhatsApp账号验证出问题，并附上钓鱼链接。用户一旦点击，便会被导向伪造网页，要求输入登录资料。

警方随后在11月18日及19日展开执法行动，并在行动中逮捕被告。警员也在被告的汽车和住家中搜出短信发送器（SMS blaster）和电池组等设备。

黄家胜（左）和另一名涉案男子李道靖在警方的执法行动中被逮捕。（新加坡警察部队提供）

为偿还大耳窿债务受诱惑 日赚千元令吉沦为诈骗帮凶

调查揭露，2025年10月，被告的友人“白哥”得知被告欠下大耳窿约8万令吉债务后，介绍他一份“工作”。这份工作是每天开车载着短信发送器，在新加坡或香港人口密集区域行驶10至12小时，每天可赚取1000令吉。“白哥”也透露，上头有一名在中国的“老板”，专门操作短信发送器传播信息。

鉴于一般司机月薪仅约3000令吉，被告深知该优厚酬劳必定涉及非法活动，但为赚快钱仍铤而走险。他也要求在新加坡工作，因为他可以驾驶自己的车子入境，若到香港还需另付租车费。

接着，被告前往“白哥”在马国的住处接受培训，学习如何将电池、电线和天线等零件组装成短信发送器。他过后根据指示于10月11日到新加坡与一人见面，对方把装有零件的箱子交给他。被告随后带着零件，到“白哥”安排的新加坡住处居住。

隔天（12日），被告组装好短信发送器后，将它放在汽车后座，并拍照发到一个Telegram聊天群组。过后，他到手机店购买两部手机，并下载操作所需的应用程序。被告以其中一部手机作为主设备，通过应用与短信发送器配对，让主谋远程开启和关闭发送器。另一部手机则用来开启移动热点，让主设备连接网络。

驾车全岛游走隐蔽发送 逾万条钓鱼短讯发予公众

2025年10月13日至11月18日，被告每天开车在全岛各处行驶10至12小时，他还在发送器上方盖上纸箱，避免装置被发现。“开工”一两天后，被告便发现发送器会向附近手机用户发送WhatsApp钓鱼短信。

期间，被告也根据“白哥”指示，把短信发送器零件和现金交给一名男子李道靖，并清楚知道对方也在为“白哥”工作。被告被捕前，共从“白哥”处收到5000令吉酬劳。

调查发现，被告在案发期间通过上述手法，共发出1万零533条钓鱼短信。当中，警方接获一人报案，受害人在坠入骗局后损失约1823元。

控方指出，被告为赚取酬劳专程入境新加坡，在一个多月内开车载着短信发送器四处行驶，发送超过1万条钓鱼短信。这起案件涉及跨国团伙，手法复杂，促请法官判他坐牢21至25个月，并判处罚款以没收他的犯罪所得。

被告律师求情时说，这起案件中只有一名受害人受骗，没有证据显示有其他人蒙受损失，而被告起初并不知晓短信发送器是用来发送钓鱼短信，恳请法官轻判。

李道靖的案件仍在审理中。（人名译音）