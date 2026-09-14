手机应用显示巴士还有10分钟才到，下一秒却突然变成20分钟，但不久后巴士又出现在眼前。家住淡滨尼的学生王婧颖最近放学回家，越来越摸不准巴士什么时候会来，“一周可能只准点一次”。

公共巴士业者Go-Ahead今年7月从新捷运接过淡滨尼巴士配套的经营权后，多名受访乘客反映，巴士到站时间变得较难预测，也比过去更常碰到两三辆同路线巴士一起到站的情况。

淡滨尼巴士配套共有29条路线，巴士从淡滨尼、淡滨尼北和淡滨尼广场（Tampines Concourse）三个巴士转换站，以及樟宜商业园巴士终站发车。

《联合早报》记者星期一（9月14日）下午2时30分走访淡滨尼巴士转换站。据观察，一些巴士路线的实际抵达时间，与陆路交通管理局的MyTransport.SG应用和转换站显示屏所示时间有明显出入。

例如，往返淡滨尼和勿洛的38号巴士，原本显示还须等待11分钟，却在一分钟后发车；穿行于淡滨尼邻里的支线服务291号巴士，原本显示10分钟后抵达，却提早四分钟到候车处载客。

一些路线的实际候车时间也比班表所列的长。往返淡滨尼和罗央一带的29号巴士，班次间隔一度长达30分钟，比原定的12至15分钟长超过一倍。

乘客反映候车久 巴士频结队

15岁的王婧颖平日放学后，都会从淡滨尼巴士转换站乘搭支线296号巴士回家。她说，以往巴士一般每15分钟一趟，实际抵达时间也与应用显示的大致相符，但过去几周越来越难掌握。

“应用可能显示要等10分钟，下一秒却变成20分钟，但不到一会儿，巴士又出现在眼前。”

15岁学生王婧颖说，平日放学后都会从淡滨尼巴士转换站乘搭支线296号巴士回家，以往巴士一般每15分钟一趟，实际抵达时间也与应用显示的大致相符，但过去几周越来越难掌握。（陈斌勤摄）

住在淡滨尼9道的李斟灵（62岁，退休者）则观察到，过去一个月，293号巴士已有好几次是两三辆巴士一起到站。“以前很少发生这种情况，巴士调度一定是出了问题……要是错过巴士，就得花很多时间等车。”

经常乘搭29号巴士的退休者林京桦（72岁）也说，最近候车时间变长，有时近20分钟才有一辆，让乘客等得很不耐烦。

“巴士车长多了很多新面孔，而且他们开车时都好像在赶时间，开得很快，也没等老人家坐下就开车，我都怕怕的。”

不过，也有乘客认为一些路线的服务比以前好。平时会乘搭4号巴士的退休者佘玉梅（68岁）说，这条路线的车长都很友善，也会等年长乘客坐稳后才开车。

四成车长是新人 Go-Ahead承诺改善

Go-Ahead集团去年击败原有业者新捷运，以6亿4600万元服务费标得淡滨尼巴士配套五年经营权，并从今年7月5日起分阶段接管29条巴士路线和超过400辆巴士，交接工作于7月19日完成。

文化、社区及青年部兼交通部政务部长马炎庆星期天（13日）在脸书发文说，他与基层领袖会见Go-Ahead高层反映居民的担忧时，业者坦承服务交接期间出现一些问题，并指目前主要面对两项挑战。

一是负责这个巴士配套的车长中，约四成是新人，需要时间熟悉路线和营运安排；二是业者每天清晨须从启用不久的东海岸新车厂，把巴士调度到各转换站投入服务。

根据马炎庆的贴文，Go-Ahead表明将加强对巴士车长的培训和支援。马炎庆也是淡滨尼集选区议员。

《联合早报》已向陆交局和Go-Ahead提问，包括东海岸新车厂对巴士调度有何影响，以及乘客反映的问题预计何时能改善。双方至截稿时尚未回复。