立杰律师事务所庆祝成立50周年，宣布推出三项公益计划，包括捐赠总计65万元支持本地法律教育和特需儿童。律所也承诺在未来两年内，向慈善机构及非营利组织提供免费法律工作坊和专业指导。

立杰基金会（Rajah & Tann Foundation）将分别向新加坡国立大学和新加坡管理大学捐赠25万元设立奖学金，培育新一代法律人才。

根据立杰律师事务所发布的文告，配合“卓越源于心”（Excellence with Heart）的周年主题，基金会向飞跃社区服务的“婴幼儿早期干预计划”（Early Intervention Programme for Infants and Children）拨款15万元，惠及有发育需求的儿童。

此外，律所今年早前也与新加坡法律义务办事处（Pro Bono SG）和慈善基金信托组织The Majurity Trust合作，推出为期两年的工作坊，为非营利机构提供实用法律辅导，推动法律知识在社会的普及。

立杰律师事务所管理合伙人黄金铭指出，律所的成长离不开社会各界的长期支持。

“律所将继续秉持创办人运用法律服务公众利益的初心，深化对社会的承诺，在积极培养人才与拥抱变化的同时，持续回馈社会。”