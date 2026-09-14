Grab宣布将在未来半年内，把自动驾驶车队从目前的11辆扩大至50辆，榜鹅区内的自驾车接驳服务范围会进一步扩大，公司也计划把自驾车开到其他地区。

Grab星期一（9月14日）发文告说，随着车队规模扩大，公司计划在获得监管当局批准后，把自驾车服务进一步拓展至榜鹅以外的地区，为公众提供更多出行选择。

目前，Grab与康福德高分别在榜鹅营运11辆及五辆自驾车，主要穿行三条固定路线。Grab的车队至今已在自驾模式下累计超过11万公里行驶里程，并服务超过1万2000名乘客，其中99%表示愿意推荐这项服务。

随着需求上升，Grab早前宣布于今年第四季试行“随需而至”（on-demand）的自驾车服务。届时，乘客可在现有1号与3号路线范围内选择上下车地点，自驾车将按最直接路线接载乘客，而不是根据固定路线行驶。公司指出，目前已有超过1000人加入这项新服务的等候名单。

Grab主席兼首席运营官洪纪元（Alex Hungate）说，公司将结合召车平台的数据与技术优势，持续优化自驾车服务，同时确保新服务与现有司机网络互补，为本地劳动力开拓新的职业发展路径。

在基础设施方面，Grab已与政府机构合作，在榜鹅设立自驾车车厂，以支撑车队扩展及日常运作。

公司也通过GrabAcademy与中国自驾科技公司文远知行（WeRide）合作，为私召车司机与配送员提供转型培训，包括安全操作员与远程操作员等岗位。

目前已有30名安全操作员完成认证，其中六人取得远程操作员资格，并有部分人晋升为主管或培训员。

配合自驾车发展，Grab也计划培养设计、工程与营运等领域人才，并持续推动公众教育与推广，提升公众对自驾车的接受度。

交通部长兼财政部第二部长萧振祥上月接受《联合早报》专访时说，当局计划再引入一个或两个自动驾驶车经营者，以扩大本地自驾车规模，目标是在未来几年把车队规模扩大至数百辆。