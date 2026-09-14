政府近年来采取措施满足单身者的住房需求，并正持续检讨现有政策。除了探讨调低单身者的购屋年龄限制，也着手评估其他单身群体的购屋需要，例如有意跟家人一起购买较大组屋的单身者。

作为新加坡青年计划下的“成年攻略101”（Adulting 101）系列活动，国家发展部和全国青年理事会星期一（9月14日）在乌节路*SCAPE联合举办一场以拥屋为主题的对话会。

活动主宾、总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮致辞时说，我国拥有世界上最高的拥屋率之一，九成的本地家庭拥有自己的房子，其中八成居住在组屋。

随着国人寿命延长，许多年长者选择在自己的家中原地养老；与此同时，也有更多年轻人和单身者渴望拥有自己的空间。这促使组屋的每户平均人口，从1980年的近五人，减少至2025年的不足三人。

英兰妮说，每户家庭人数减少意味着家庭总数增加，对组屋的需求也随之上升，因为每个家庭都需要一个房子。

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“因此，即使新生儿减少，甚至在人口没有增长的情况下，我们今天所需的组屋数量，依然比一二十年前还要多。”

维持稳定供应 2025年至2027年推5万5000预购单位

为了满足部分需求，建屋发展局已经加快了组屋建设步伐。在2021年至2025年期间，当局推出超过10万个预购组屋单位。

英兰妮指出，政府将继续维持充足而稳定的组屋供应，在2025年至2027年间推出5万5000个预购组屋单位。如果需求继续保持强劲，政府还会进一步增加供应。

此外，2026年至2028年的二房式灵活组屋供应，也将比2023年至2025年增加近50%，以满足年长者和单身者的需求。

英兰妮说：“供应量的增加使我们能够推出新举措，让更多新加坡人能够购买组屋，实现拥屋梦想。”

这包括在上个月调高受津贴组屋的收入顶限，以及探讨降低单身者申购年龄、研究如何满足想与家人合购较大组屋等单身群体的需求。

随着组屋需求上升，我国必须寻找更多地段建屋，并优化现有土地。

具体策略包括兴建更高楼层的组屋、重新发展现有土地，以及考虑开发绿化面积较大或历史悠久的地段。英兰妮强调，政府规划时会听取专家和公众反馈，把对环境和历史遗产的影响降到最低。

出席对话会的梁雯慧（25岁，区域项目主管）说，买房如今是她人生的重要里程碑，目前最关心的课题是如何负担得起组屋、与伴侣顺利成家，并为未来的家庭生活打下坚实的基础。

“我发现，政府的住房政策照顾到国人的不同需求，只要做好规划，我相信拥有自己心仪的家并没想象中那么遥远。”