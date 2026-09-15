2017年，已有两个月身孕的郭炜琳躺在冰冷的检查台上，刚做完超声波检查就被告知：接下来几天内会流产。

“流产很常见，无须追究原因，再试一次就好。”——医生这样告诉她。

隔年，她二度流产，经历与上一次相同的流程，听着千篇一律的安慰，再次觉得自己还来不及正视痛失骨肉的伤痛，就被建议“放下”，甚至没有深究或调查的必要。

这一次，她不甘心，要求接受进一步的超声波、基因检测等检查，但结果显示一切正常。医学和科学都无法解释接连两次流产的原因，她便把矛头指向自己，怪自己没能保住孩子。

曾经历两次流产的郭炜琳如今育有两个儿子，分别6岁和4岁。图为2023年一家四口出国旅游。（受访者提供）

流产后数年，她饱受失眠困扰，常常彻夜难眠。直到后来尝试“接纳与承诺疗法”，她才真正开始释怀。接纳与承诺疗法是一种认知行为疗法，主要通过结合正念练习和接纳策略来帮助人们应对情绪和精神困扰，从而改变行为。

现年38岁的高级营养治疗师郭炜琳受访时说：“对流产避而不谈，是整段经历中最痛苦的部分。我如今愿意公开分享自己的经历，不是因为我已经找到答案，而是不希望其他女性独自面对这一切。”

她也从原本专注于体重管理、减重手术和糖尿病营养治疗，转攻妇科相关领域，协助患有多囊卵巢综合征（polycystic ovary syndrome）等情况的女性改善代谢健康，从而提高受孕机会。

郭炜琳回顾自己的经历时说，她怀孕期间生活较为不活跃，或许导致体内维生素D和Omega-3等营养素不足，并影响怀孕。不过，她也逐渐意识到，生育营养是一个复杂的领域，难以用单一指标如体重来衡量。

“我的经历让我明白，影响生育的因素远不止营养。生活习惯、长期压力、睡眠品质、环境因素，甚至接触有害化学物质，都可能有关。因此，我如今会从更全面的角度评估，协助病人找出可能影响受孕的因素，并在孕前和孕期尽量改善她们的健康状况。”

如今，郭炜琳已育有两名儿子，分别6岁和4岁。