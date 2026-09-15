世界各国在加强国防力量、提升自身安全的过程中，可能直接或间接加剧他国的安全担忧，导致大家都感到更加不安全，造成巨大矛盾。公共服务统筹部长兼国防部长陈振声认为，各国唯有建立深度互信，才能突破安全困境。

陈振声星期二（9月15日）启程前往中国北京出席香山论坛。他出发前于上星期五（11日）接受《联合早报》专访，阐述他对国际局势的看法。

陈振声认为，当今世界面临的最大挑战，是各国在提升自身安全的过程中，可能不可避免地让他国产生强烈的不安全感。“你的安全，是我的不安全。那我的安全，是你的不安全。”

他研判，若各国不谨慎处理，将形成恶性循环，进而演变为一场逐底竞争（race to the bottom）。

要突破国际关系理论中常说的这一“安全困境”，陈振声认为，唯一的办法是各国持续建立信任，因为深度互信可让彼此在感到自身安全有保障的同时，也能维护整个区域乃至全球的安全。

他进一步指出，军事实力固然是各国判断他国是否构成威胁的一项指标，但比实力更重要的是背后的军事意图。前者相对容易观察和评估，后者则需要对话和沟通。

“所以我们非常鼓励多交流，多接触，这样就能减少误判，减少误解，巩固互信的基础。”

不过陈振声坦言，建立互信并不容易，需要时间和耐心。

为此，他认为至关重要的是，各国不应损害现有的互信，也不打乱现有的机制，毕竟互信得来不易。“我们不能掉以轻心地说，这种互信会代代相传，其实它是需要继续巩固的，我们也须继续加大力度来维护。”

面向未来新的安全与非传统安全挑战，陈振声认为，较具前瞻性的应对方法是让年轻一代有更多机会相互接触，让他们一起探讨建立新机制予以应对。

他也指出，在讨论如何开展区域或国际合作之前，每个国家必须先处理好自身的问题，因为若一个国家内部存在分裂、缺乏凝聚力，它不会有信心或能力与他国交往，构建区域体系和建立互信。

他警示，若内部问题没有解决好，还开始将问题外部化，认为外部是造成自身问题的原因，那局势将变得更复杂。

被问及明年迎来建军百年的解放军，能如何回应国际社会对中国军力提升的关注和担忧？陈振声表示，解放军走过了不易的百年，经历了不少挑战，也展现了迎难而上的能力。“今天的解放军与百年前相比已大不相同，它更加强大，拥有更多维度的能力，这在百年前是无法想象的。”

他接着说，无论是解放军还是其他武装部队，从历史洪流来看，军事实力越大，就需要付出更多精力跟其他国家沟通，说明意图，缓解他国的一些担忧，减少误判误解，“这适用于新加坡，也同样适用于大国和小国”。

本次前往北京出席香山论坛，正是一个与中国和其他国家军方人士交流的重要机会，陈振声说：“我们非常珍惜。”

他解释，香山论坛对新加坡而言极具实质价值，我国能与东道主交流，了解中国的发展以及看待世界的视角，也可更深度了解其他国家对全球局势的看法，因为许多与会者可能没有参加在新加坡举行的香格里拉对话，但他们会出席香山论坛。

“从中，我们就可以去想，这个多变的环境里，我们（新加坡）怎样做出一些比较积极的贡献。”

根据国防部文告，陈振声是应中国国防部长董军邀请，于9月15日至17日访华，出席第13届香山论坛。陈振声此行将与董军、解放军其他高级将领以及中国高级领导人会面，并在香山论坛上发表讲话。

文告说，陈振声此访凸显新中两国长期以来热情友好的双边防务关系。

香山论坛由中国军事科学学会和中国国际战略学会共同主办，汇集来自世界各地的国防、军事和外交高层人员，就区域及国际安全议题展开讨论。今年论坛的主题是“凝聚稳定共识，同促安全治理”。