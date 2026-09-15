新加坡选边站的压力一直都会存在，但永远不能选边站。公共服务统筹部长兼国防部长陈振声指出，如果得选边，那就必须选新加坡这一边，始终以国家的立场和利益为出发点。

陈振声去年9月接受《联合早报》专访，回应新加坡在国际环境中如何处理选边压力的问题时，强调“选边站就是靠边站，靠边站就得选边站”，那么一年过去了，新加坡选边的压力增加了吗？

陈振声上星期五（9月11日）再次受访时答说：“这种压力一向来都有的。不过坦白讲，如果还有人要我们选他们那一边站，也表示其实我们可能对人家还有点用处，还有点增值。”

然而，陈振声强调，新加坡永远不能选边站。

他说：“如果要选边站的话，那我们选新加坡这一边，因为我们永远都应该从新加坡的立场、新加坡的国家利益出发。当然，如果我们不能对世界有什么增值的话，我们对其他国家没有什么正面贡献的话，那其实也没有人会要我们选他们那一边，他们也不会重视我们对整个世界或者周边局势的一些看法。”

陈振声进一步说，新加坡的角色并不是站在这一边或另一边，而是始终站在原则一边，而中美都理解新加坡的这个立场。他也不认为中美会从二元对立的角度，来解读新加坡的行为。

他以俄乌战争为例指出，新加坡的原则就是必须维护国际法，不认同仅仅以纠正历史错误为由，就入侵另一个国家，这并非因为新加坡亲某一方或反另一方，而只是为了维护国际规范。

“我们既不亲美，也不反美；我们既不亲华，也不反华。我们必须始终从自身利益出发。哪些原则关乎我们的生存与成功？我们又该如何在不同领域与志同道合的伙伴合作，无论是美国还是中国，来保障我们自身的生存与成功？”

展望中国国家主席习近平和美国总统特朗普预计在下个星期举行的会晤，陈振声表示，他非常正面看待即将登场的今年第二次“习特会”。

陈振声解释，如果习特两人展示稳定中美关系的决心，这将对新加坡、区域乃至全球都发出积极正面的信号，即两国致力于管控分歧，并正努力寻求共同点，继续建立互信。

他指出，外界已看到一些早期的迹象，显示双方都认识到彼此关系需要一定程度的稳定，也正尽力管控关系。

“这并不意味着他们之间没有问题，也不意味着他们已经解决所有问题。但彼此竞争，并不意味着就是敌人。我一直说，双方可以是竞争者，甚至可以是对手，但不一定要成为敌人，因为竞争能促使双方努力做得更好。这并不意味着双方必须总是针锋相对。”

在陈振声看来，中美两国之间的竞争态势需要加以管控，同时也可在一些新兴领域开展合作。