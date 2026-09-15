公共服务统筹部长兼国防部长陈振声评估，新中两国军方通过定期的对话与演习，正在不断加强交流，两国军事关系现在“挺健康”。

陈振声接受《联合早报》专访时以新加坡海军部队本月初到广东湛江访问为例指出，双方互访与交流都有一定的频率，这有助增进彼此的了解。

新加坡海军部队威武级护卫舰坚信号（RSS Steadfast）本月7日驶入湛江麻斜海军基地，参加新中海事合作联合演习。这是两国海军自2015年启动海事合作联演以来的第五次演习。

新加坡海军部队威武级护卫舰坚信号（RSS Steadfast）本月7日驶入湛江麻斜海军基地，参加新中海事合作联合演习。（国防部提供）

不过，陈振声也指出，新中军事关系发展健康，并不意味着两军在所有问题上都持一致意见，但至少双方能有个交流观点、更好了解彼此的渠道，可以了解对方在做什么，以及为何这么做。

“这让我们更清楚地认识到，我们能如何通过发掘可以合作的新领域，为双方关系创造更多价值。”

与解放军的交流对新加坡来说非常重要，陈振声认为，这有助我国在未来与周边和区域国家展开合作，维护现有安全体系，并建立更深更宽的安全网。

新加坡明年将接任亚细安轮值主席国。陈振声说，亚细安始终是充满潜力的区域，但要释放潜力，首先必须避免区域陷入纷争，确保各国关系不出现问题。

其次是亚细安国家必须不断寻找可以合作的新领域。陈振声建议，即使不是整个亚细安参与，这个区域也可成立一系列双边或多边行动小组或工作小组，来解决与亚细安成员国息息相关的问题。

他说：“这种相互交织的关系网络，将加强亚细安的一体化，使我们无论是在经济领域还是社会文化领域，都能够真正展现作为一个区域的潜力。”